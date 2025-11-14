KZ
    11:25, 14 Қараша 2025 | GMT +5

    Ташкент Қазақстан Президентін қарсы алуға дайындалып жатыр — фоторепортаж

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Өзбекстан Президентінің шақыруымен бүгін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ташкентке мемлекеттік сапармен келеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі. 

    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    Өзбек тарапы жоғары деңгейдегі сапарға айырқша мән бере отырып, қызу дайындыққа кіріскен. Атап айтқанда, Ташкенттегі мамыражай тіршілік бұл күндері қарбаласқа ұласты.

    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    Әсіресе, қаланың коммуналдық қызметі мамандарының жұмысы ерекше көзге түседі. Олар бірнеше күннен бері көшет пен гүл егіп, қаланы тазалап, абаттандырумен айналысып жатыр.

    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    Сондай-ақ, И.Каримов атындағы Ташкент халықаралық әуежайынан бастап, шаһардың орталығына дейінгі Ә.Науаи, А.Қадыри, Қарасарай көшелері мен Кіші айналма жолдың бойына Қазақстан тулары ілінді. Аталған аумақтардағы қауіпсіздік шаралары да күшейтілген. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың кортежі жүріп өтетін Ташкенттің басты көшелерінде Ұлтық гвардия сарбаздары мен жол қозғалысы инспекторлары сап түзеп тұр.

    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    Жоспарға сай, Мемлекет басшысы мінген нөмірі бірінші борт Ташкент әуежайына бүгін түстен кейін келіп қонады. 15 қарашада Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев әуелі шағын, кейін кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізеді.

    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    Президенттер сауда, өнеркәсіптік кооперация, көлік және логистика, энергетика, су ресурстары, мәдени-гуманитарлық салалардағы жобаларды талқылап, ынтымақтастықтың басым бағыттарын айқындайды.

    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    Ал 16 қарашада Ташкенттегі Конгресс-орталықта Орталық Азия мемлекеттері басшыларының жетінші Консультативтік кездесуі өтеді. Оған өңір елдерінің президенттері қатысады. 

    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    Айта кетелік 14-15 қараша күндері Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевтің шақыруымен Ташкентке мемлекеттік сапармен баратыны туралы жазған едік

    Қасым-Жомарт Тоқаев Әлем жаңалықтары Өзбекстан Шавкат Мирзиёев Саясат
    Әлихан Асқар
    Әлихан Асқар
    Автор
