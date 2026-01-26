Ташкентте Азия Олимпиадалық кеңесінің жаңа төрағасы сайланды
ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Бүгін Ташкентте Азия Олимпиадалық кеңесі Бас ассамблеясының 46-шы отырысы өтті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Оған Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев, бірқатар елдің ҰОК төрағалары мен белді спортшылар қатысты. Сонымен қатар мәртебелі қонақтар арасында World Boxing ұйымының президенті Геннадий Головкин де бар.
Отырыс барысында Азия Олимпиадалық кеңесінің жаңа төрағасы сайланды. Көпшіліктің дауыс беруімен бұл лауазымға қатарлық Шейх Джауан бин Хамад Әл-Тани лайық деп танылды.
Өз кезегінде Өзбекстан президенті оны құттықтап, жаңа төрағаның жоғары кәсіби шеберлігін, мол халықаралық тәжірибесі мен әлемдік спорттың дамуына қосқан елеулі үлесін атап өтті.
– Бүгінде еліміздің 15 миллионнан астам тұрғыны дене шынықтырумен үнемі айналысып келеді. Өзбекстан спортшылары Париждегі Олимпиада мен Паралимпиадада, сондай-ақ өзге де халықаралық сайыстарда жоғары нәтиже көрсетті, - деп мәлім етті Шавкат Мирзиёев.
Қоса кетейік, 23 қаңтарда Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қысқы Олимпиада мен Паралимпиадаға қатысатын спортшыларға Мемлекеттік туды тапсырған еді.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Қазақстанның Ұлттық Олимпиада комитеті спорт саласына жасанды интеллектіні енгізбек.