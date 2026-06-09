Ташкенттегі халықаралық олимпиадада қазақстандық оқушылар үздік нәтиже көрсетті
АСТАНА. KAZINFORM — Өзбекстан Республикасының астанасы Ташкент қаласында математика және информатика пәндерінен әл-Хорезми халықаралық олимпиадасы (KhMIO) өз мәресіне жетті. Білім додасына әлемнің 10 елінен келген дарынды оқушылар қатысып, теориялық және практикалық тапсырмалар бойынша бақ сынады. Бұл туралы Оқу-ағарту министрлігі мәлім етті.
Министрліктің мәліметінше, халықаралық олимпиаданың басты мақсаты – математика мен информатика салаларындағы талантты жастарды анықтап, олардың ғылыми-зерттеу және зияткерлік әлеуетін дамыту. Қазақстан құрамасында білімін көрсеткен сегіз оқушының барлығы жүлдегер атанып, ел қоржынына төрт алтын, үш күміс және бір қола медаль салды. Осылайша ұлттық құрама 100 пайыздық нәтижеге қол жеткізді.
Алтын медаль иегерлері:
Бердімұрат Ахмет – Ақтөбе облыстық дарынды жасөспірімдерге арналған мамандандырылған «Білім-Инновация» лицей-интернатының 9-сынып оқушысы;
Жанделдинов Бексұлтан – Павлодар қаласындағы «Жас Дарын» мамандандырылған мектеп-лицейінің 8-сынып оқушысы;
Мұхитұлы Алдияр – Алматы қаласындағы NIS-тің 9-сынып оқушысы; Еламан Әлішер – Алматы қаласындағы РФММ-нің 8-сынып оқушысы.
Күміс медаль иегерлері:
Белгімбаев Әмір – Алматы қаласындағы РФММ-нің 9-сынып оқушысы;
Ермұханов Ислам – Ақтөбе облыстық дарынды жасөспірімдерге арналған мамандандырылған «Білім-Инновация» лицей-интернатының 9-сынып оқушысы;
Жангелді Санжар – Қарағанды қаласындағы Н.Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-лицей-интернатының 9-сынып оқушысы.
Қола медальді Павлодар қаласындағы «Жас Дарын» мамандандырылған мектеп-лицейінің 9-сынып оқушысы Ғаллам Әлішер жеңіп алды.
Ұлттық құраманың жетекшілері – Алматы қаласындағы №165 мамандандырылған лицейдің математика пәнінің мұғалімі Асхат Әбдікулов және IITU сеньор-лекторы Айбар Қуанышбай.
Қазақстандық оқушылардың бұл жетістігі еліміздің халықаралық білім олимпиадаларындағы жоғары нәтижелерін жалғастырып, жас таланттардың әлемдік деңгейде бәсекеге қабілетті екенін көрсетті.