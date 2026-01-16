Ташкенттен Атырауға тікелей әуе рейсі ашылады
ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Өзбекстандық Uzbekistan Airways әуе компаниясының ұшақтары 30 наурыздан “Ташкент - Атырау - Ташкент” бағыты бойынша рейс орындай бастайды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Компаниядан мәлім еткендей, аталған бағытта аптасына екі рейс жоспарланған. Яғни, ұшақтар дүйсенбіде - күндіз, ал жұма күні кешке жолаушылар тасымалдайды.
Билет құны 1,9 млн сумнан (шамамен 81 мың теңге) басталады. Оларды компанияның ресми сайтынан, мобильді қосымша арқылы және арнайы сату кеңселерінен алуға болады.
Еске салайық, бұған дейін Атырауға қатынайтын бірқатар рейс 16 қаңтарға ауыстырылған еді.
Сондай-ақ, былтыр желтоқсанда “Ташкент – Орал” бағытында жаңа әуе рейсі ашылды.
Бұған қоса, 2025 жылдың соңында Түркістаннан Өзбекстанның үш қаласына жаңа әуе рейсі ашылды.