«Таза Қазақстан» экологиялық мәдениетке бастайтын ұлттық жоба
АСТАНА. KAZINFORM – «Таза Қазақстан» бір реттік экологиялық акция емес, қоғамның экологиялық санасын қалыптастыруға бағытталған ұзақмерзімді ұлттық жоба. Бұл туралы «JASYL EL» жастар еңбек жасақтары республикалық штабының басшысы Нұрасыл Бекматов Kazinform агенттігіне берген сұхбатында айтты.
Оның айтуынша, жобаның басты мақсаты – қоршаған ортаны қорғау мәдениетін қалыптастыру, экологиялық ахуалды жақсарту және әрбір азаматтың табиғат алдындағы жауапкершілігін арттыру.
– Экология мәселесі ұлттық қауіпсіздікпен, халық денсаулығымен және тұрақты даму қағидаттарымен тікелей байланысты. Таза орта – сапалы өмірдің негізі. Осы тұрғыда «Таза Қазақстан» жобасын ел болашағына салынған инвестиция деуге толық негіз бар, – деді ол.
«JASYL EL» 2005 жылдан бері елді мекендерді абаттандыру, көгалдандыру және экологиялық мәдениетті насихаттау бағытында жүйелі жұмыс жүргізіп келеді.
Нұрасыл Бекматовтың мәліметінше, 2025 жылы «JASYL EL» арқылы 35,9 мың жас маусымдық жұмыспен қамтылған. Ал «Таза Қазақстан» жалпыұлттық жобасы басталғалы бері жастар еңбек жасақтары 2,5 мыңнан астам іс-шара ұйымдастырып, 50 мыңға жуық ағаш отырғызған және 46 мың тоннадан астам қоқыс шығарған.
– Жобаның басты нәтижесі – тазалықтың уақытша науқан емес, күнделікті дағдыға айналуы. Әр азамат өз ауласынан, көшесінен, жұмыс орнынан бастап қоршаған ортаға ұқыпты қарауды қалыпты әрекет ретінде қабылдауы тиіс, – деді штаб басшысы.
Оның айтуынша, «JASYL EL» жасақтары сенбіліктерге, ағаш отырғызу акцияларына және қоғамдық орындарды тазалау жұмыстарына белсенді қатысып қана қоймай, экологиялық тәрбие мен жауапкершілікті насихаттаушы күшке айналып отыр. Жасақ мүшелері үшін тазалық – міндет емес, азаматтық ұстаным.
Сондай-ақ жоба аясында қоқысты сұрыптау, жасыл аймақтарды көбейту, су көздерін қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мәдениетін қалыптастыру көзделген. Бұл шаралар қоғамдағы экологиялық сананы арттырып, әсіресе жастардың табиғатқа деген көзқарасын өзгертуге ықпал етеді.
Нұрасыл Бекматов «Таза Қазақстан» жобасының тиімді жүзеге асуы ашықтық пен жүйелі бақылауға тікелей байланысты екенін атап өтті. Бұл бағытта орталық және жергілікті атқарушы органдармен қатар, қоғамдық ұйымдар мен жастар қозғалыстары да белсенді қатысып келеді.
– Әрбір іс-шара бойынша нақты есеп жүргізіліп, оның нәтижесі қоғамға ашық түрде ұсынылады. Әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тұрақты ақпарат беріліп отырады. Бұл қоғамның сенімін арттырып, азаматтарды жобаға белсенді қатысуға ынталандырады, – деді ол.
Оның айтуынша, «Таза Қазақстан» жобасы мен «JASYL EL» жастар еңбек жасақтарының қызметі өзара үйлесім тауып, елдегі экологиялық мәдениетті қалыптастыру жолындағы маңызды күшке айналып отыр.
