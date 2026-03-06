Telegram Ресейде ең танымал мессенджерге айналды
АСТАНА. KAZINFORM — Белгілі бір шектеулер енгізілгеніне қарамастан, Telegram 2026 жылдың қаңтарында Ресейде ең танымал мессенджерге айналды. Пайдаланушылар саны бойынша бұл желі бұрын бұғатталған WhatsApp-ты басып озды.
Okkam аналитиктері Mediascope-қа сілтеме жасай отырып, жаңа жылдың алғашқы айында Telegram-ның белсенді аудиториясы 95,9 миллион адамға жеткенін хабарлады. Бұл туралы Forbes Russia жазды. Осы кезеңде WhatsApp пайдаланушылары 89,4 миллионды құрады.
Роскомнадзор ақпан айында шектеулерді күшейткеннен кейін, Павел Дуров негізін қалаған желінің жазылушылар саны 286 000-ға азайды. WhatsApp-тың төмендеуі айқынырақ байқалады: аудитория бір айда 9,1 миллионға азайды.
Ресейдегі мемлекет қолдайтын VK корпорациясына тиесілі Max мессенджері үшінші орында. Ақпан айында бұл платформаны пайдаланушылар саны 73,7 миллионнан 77,5 миллионға дейін өсті.
Сарапшылардың пікірінше, Telegram белсенділігін баяулату үшін қабылданған шаралар мессенджердің қамту аймағына айтарлықтай әсер еткен жоқ. Яғни, бұл желіні пайдаланушылар саны тек 2%-ға азайды.
Айтпақшы, осы жылдың 1 сәуірінен бастап Ресейде Telegram-ға толығымен тыйым салынуы мүмкін. Кейбір ерекшеліктер тек Украинадағы әскери операциялар аймағында байланысты үйлестіру үшін ғана қалады деп күтілуде. Егер мұндай шешім қабылданса, пайдаланушылардың жергілікті Max мессенджеріне ауысуы жеделдетілуі мүмкін.
Еске сала кетейік, Telegram жасанды интеллектіге негізделген жаңа мүмкіндікті іске қосты.