    Теңге бағамының күрт өзгеруі болмайды – Ұлттық банк басшысы

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов жақын арада теңге бағамының күрт құбылуына негіз жоқ екенін айтты.

    Сарапшы теңге бағамының күрт құлдырауына не себеп болғанын түсіндірді
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Оның айтуынша, ҚҚС-тың артуы елдегі бағаның өсуіне әкеледі. Бірақ сыртқы факторлар ұлттық валютаның айырбас бағамына айтарлықтай әсер етеді. Қазіргі уақытта Ұлттық банк Brent мұнайының бағасы базалық сценарийде барреліне 60-65 доллар шамасында болатынын айтып отыр.

    - Сыртқы факторларға тоқталсақ, сыртқы макроэкономикалық ортада көп өзгеріс жоқ. Жалпы, бұдан басқа қосымша өзгерістерді көріп тұрған жоқпыз. Сондықтан, айырбас бағамының күрт өзгеруіне негіз жоқ деп санаймыз, - деді ҰБ басшысы.

    Бұған дейін апта аяғында доллар қаншадан саудаланып жатқанын жазған едік.

