Тимур Сүлейменов биылғы инфляция болжамын жария етті
АСТАНА. KAZINFORM – Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов биылғы инфляция болжамын жария етті.
- Осы жылға арналған инфляция болжамы нақтыланды. 2025 жылы инфляция 11-12,5 пайыз аралығында болады деп болжанып отыр. Келесі жылдарға арналған болжам өзгерген жоқ: 2026 жылы баға өсімі - 9,5–11,5 пайыз, ал 2027 жылы инфляция 5,5–7,5 пайыз деңгейіне дейін төмендейді, - деді Ұлттық банк төрағасы.
Оның айтуынша, инфляция болжамының тәуекелдері ішкі сұраныс тарапынан қысымның күшеюіне, инфляциялық күтулердің тұрақсыздығына, сыртқы инфляцияның жеделдеуіне байланысты. Сонымен қатар белгісіздік факторы ретінде реттелетін бағалар, оның ішінде жанар-жағармайды реформалау қарқыны мен мерзімі, инфляциялық күтулер мен инфляцияның тұрақты бөлігіне тигізетін жанама әсері қарастырылып отыр.
- 2025 жылға жалпы ішкі өнімнің өсу болжамы қалыптасқан инвестициялық белсенділіктің жоғары қарқынына және тұрақты тұтынушылық сұранысқа байланысты 5,5-6,5 пайыз аралығында жоғарылау жағына қайта қаралды. Кейінгі жылдардың болжамдары өзгеріске ұшырамады. 2026 жылға – 4-5 пайыз. 2027 жылы экономиканың өсу қарқыны теңгерімді деңгейге жақындайды деп күтеміз. Жалпы ішкі өнім болжамының тәуекелдері Ұлттық қордан қаражат алуды төмендету жоспарын іске асырумен қатар фискалдық тәртіпті сақтауға, ішкі сұраныстың күшеюіне және басты экспорттық позициялар бағасының төмендеуіне байланысты, - деді Тимур Сүлейменов.
Бұған дейін Ұлттық банк базалық мөлшерлемені көтеруі мүмкін екенін жазған едік.