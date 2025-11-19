Тимур Сүлейменов валюта бағамы туралы: қажет болса, интервенция жүргізуге дайынбыз
АСТАНА. KAZINFORM – Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов Үкімет отырысында елдегі валюта бағамы сұраныс пен ұсыныс негізінде қалыптаса беретінін айтты. Бірақ қажет болған жағдайда реттеуші орган ретінде валюта бағамына интервенция арқылы әсер етуге дайын екендерін атап өтті.
- Валюталық саясатқа келетін болсақ, ішкі нарықтағы валюта бағамы фундаменталдық факторлардың, валютаға сұраныс пен ұсыныс арақатынасының әсерінен еркін бағам белгілеу жағдайында қалыптаса береді.
Сонымен бірге, Ұлттық банк ұлттық валютаны тұрақсыздандыратын, спекулятивтік ауытқуларды және қаржылық тұрақтылық тәуекелдерін болдырмау үшін қатаң әрі жедел түрде нақты әрекет жасауға, яғни валюталық интервенцияларды жүргізуге дайын, -деді ол.
Тимур Сүлейменов Ұлттық банк квазимемлекеттік сектордың валюта нарығына ықпалын валюталық операциялар арқылы Үкіметпен бірге үйлестіріп басқаратынын атап өтті.
