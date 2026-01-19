Тоғыз нәресте өлімі: Ресейде перзентхана жұмысын тоқтатты
АСТАНА.KAZINFORM - Ресейдің Новокузнецк қаласындағы №1 перзентхана 90 тәулікке жұмысын тоқтатты. Оған аз уақытта тоғыз нәресте өлімі себеп болды.
— Сот «Г.П. Курбатов атындағы №1 Новокузнецк қалалық клиникалық ауруханасы» мемлекеттік автономды денсаулық сақтау мекемесінің №1 акушерлік ауруханасының жұмысын 90 күнге дейін тоқтата тұру түрінде әкімшілік жаза қолданды, - деп хабарлады Кемерово облысы соттарының бірлескен баспасөз орталығы.
ТАСС агенттігінің хабарлауынша, осы кезеңде ғимаратта жөндеу жұмыстарын жүргізуге және анықталған бұзушылықтарды түзетуге рұқсат етілді.
Роспотребнадзор өкілі бұзушылықтарды растады. Әкімшілік іс Ресей Федерациясының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 6.3-бабының 1-бөлігі (халықтың санитарлық-эпидемиологиялық әл-ауқатын қамтамасыз ету туралы заңнаманы бұзу) бойынша қозғалды. Қазіргі уақытта сот шешіміне шағым түскен жоқ.
Естеріңізге сала кетейік, Ресейдің Новокузнецк қаласындағы перзентханада Жаңа жыл мерекесі кезінде тоғыз жаңа туған нәресте көз жұмды. Барлық нәресте 2025 жылдың 1 желтоқсаны мен 2026 жылдың 12 қаңтары аралығында дүниеге келген.
Сәби өлімінің ресми себебі әлі жарияланған жоқ.