Тоқаев Лихтенштейнмен достық қарым-қатынасты жоғары бағалайтынын айтты
АСТАНА.KAZINFORM — Мемлекет басшысы Лихтенштейннің Тақ мұрагеріне құттықтау жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорда мәлім етті.
Қасым-Жомарт Тоқаев Тақ мұрагері Алоизді Лихтенштейн Князьдігінің Ұлттық күнімен құттықтады.
– Қазақстан Лихтенштейнмен көп жылғы достық қарым-қатынасты және өзара құрметті жоғары бағалайды. Тиімді ынтымақтастығымыз екі ел халықтарының игілігі жолында нығая беретініне сенімдімін, – деп жазылған жеделхатта.
Қасым-Жомарт Тоқаев Тақ мұрагері Алоиздің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Князьдік халқына бақ-береке тіледі.
Айта кетейік, бұған дейін Президент Үндістан Республикасын Тәуелсіздік күнімен құттықтады.
Президент Конго Африка құрлығындағы Қазақстанның маңызды серіктесі санайтынын айтты.