KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Тоқаев Лихтенштейнмен достық қарым-қатынасты жоғары бағалайтынын айтты

    АСТАНА.KAZINFORM — Мемлекет басшысы Лихтенштейннің Тақ мұрагеріне құттықтау жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорда мәлім етті.

    Тоқаев Лихтенштейнмен достық қарым-қатынасты жоғары бағалайтынын айтты
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаев Тақ мұрагері Алоизді Лихтенштейн Князьдігінің Ұлттық күнімен құттықтады.

    – Қазақстан Лихтенштейнмен көп жылғы достық қарым-қатынасты және өзара құрметті жоғары бағалайды. Тиімді ынтымақтастығымыз екі ел халықтарының игілігі жолында нығая беретініне сенімдімін, – деп жазылған жеделхатта.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Тақ мұрагері Алоиздің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Князьдік халқына бақ-береке тіледі.

    Айта кетейік, бұған дейін Президент Үндістан Республикасын Тәуелсіздік күнімен құттықтады.

    Президент Конго Африка құрлығындағы Қазақстанның маңызды серіктесі санайтынын айтты.

    Ақорда
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Авторлар