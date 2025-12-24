Тоқаев: Мемлекеттің табанды жұмысы арқылы елордаға газ құбыры тартылды
АСТАНА. KAZINFORM — Республика аумағындағы газбен қамту көрсеткіші 60 пайыздан асты. Бұл туралы Президент Астананы дамыту жөніндегі кеңесте айтты.
Мемлекет басшысы елорданың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету ісінде энергетикалық инфрақұрылым аса өзекті мәселе екенін атап өтті.
— Жаңа қосалқы станцияларды салуды жеделдеткен дұрыс. Мұнда қандай да бір кедергілерге жол бермеу керек. Үкіметке қажетті қаржыны бөлуді тапсырамын. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жүйелері мен энергетикалық инфрақұрылымның үздіксіз жұмыс істеуі — кез келген қаланың тыныс-тіршілігін қамтамасыз етудің басты шарты. Олай болмаса қалған шаруадан қайран жоқ. Мемлекеттің табанды жұмысы арқылы елордаға газ құбыры тартылды. Ал республика аумағындағы газбен қамту көрсеткіші 60 пайыздан асты. Экономиканың қажеттілігі артып келе жатқанын ескерсек, қазір өндірілетін 29 миллиард текше метр тауарлы газ ішкі сұранысты толық өтей алмайды. Сондықтан газ өңдеу бойынша жоспарланған барлық жобаны уақтылы іске қосу өте маңызды. Бұл жұмыс орнықты әрі кепілді ресурстық база қалыптастырумен қатар жүргізілуі керек, — деді Президент.
Бұдан бұрын Қасым-Жомарт Тоқаев елорда жол-көлік оқиғаларының көбейгеніне алаңдаушылық білдірді.
Сондай-ақ, Мемлекет басшысы қаладағы көлік инфрақұрылымына назар аудару керектігін айтты.