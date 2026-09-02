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    Тоқаев Вьетнам Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Вьетнам Коммунистік партиясы Орталық комитетінің Бас хатшысы, Вьетнам Социалистік Республикасының Президенті То Лам мен оның отандастарын Тәуелсіздік күнімен құттықтады.

    Тоқаев Вьетнам Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    Ақорданың хабарлауынша, Президент бұл мерекені Вьетнам халқының бірлігі мен жасампаз рухының, сондай-ақ елдің тұрақты дамуы мен өркендеу жолындағы ұмтылысының жарқын нышаны ретінде атап өткен.

    Сонымен қатар бірлескен күш-жігердің арқасында стратегиялық серіктестік қос халықтың игілігі жолында қарқынды дами беретініне сенім білдірді.

    Қасым-Жомарт Тоқаев То Ламның жауапты қызметіне толайым табыс, ал Вьетнам халқына құт-береке тіледі. 

    Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Майя Санду мен Молдова халқын Тәуелсіздіктің 35 жылдығымен құттықтаған еді.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Құттықтау Тәуелсіздік күні Вьетнам Ақорда
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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