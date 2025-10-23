12:34, 23 Қазан 2025 | GMT +5
Төтенше жағдайлар министрлігі жер сілкінісі туралы мәлімет жариялады
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР ТЖМ «СБЗҰҒО» ЖШС сейсмикалық станциялар желісі 2025 жылғы 23 қазанда Астана уақыты бойынша 12:20 жерсілкінісін тіркелді.
Жерсілкінісі ошағы Қырғызстан аумағында Алматы қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 136 км жерде орналасқан.
Жерсілкінісінің координаттары: 42.032 с. е.76.784 ш. б
Тереңдік 10 км.
Жер сілкінісінің сезілуі (MSK-64 шкаласы бойынша):
Есептік қарқындылығы: сезілген жоқ.
Айта кетелік алматылықтарға жер сілкінісі туралы ескерту келгені туралы жазған едік.