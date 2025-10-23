KZ
    12:34, 23 Қазан 2025 | GMT +5

    Төтенше жағдайлар министрлігі жер сілкінісі туралы мәлімет жариялады

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚР ТЖМ «СБЗҰҒО» ЖШС сейсмикалық станциялар желісі 2025 жылғы 23 қазанда Астана уақыты бойынша 12:20 жерсілкінісін тіркелді. 

    Төтенше жағдайлар министрлігі жер сілкінісі туралы мәліметтерді жариялады
    Фото: Анадолы

    Жерсілкінісі ошағы Қырғызстан аумағында Алматы қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 136 км жерде орналасқан.

    Жерсілкінісінің координаттары: 42.032 с. е.76.784 ш. б

    Тереңдік 10 км.

    Жер сілкінісінің сезілуі (MSK-64 шкаласы бойынша):

    Есептік қарқындылығы: сезілген жоқ.

    Айта кетелік алматылықтарға жер сілкінісі туралы ескерту келгені туралы жазған едік

