Трамп АҚШ-тың Венесуэлада «бағдарсыз» қару қолданғанын мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп New York Post газетіне берген сұхбатында АҚШ әскери күштері Венесуэла көшбасшысы Николас Мадуроны басып алу операциясы кезінде жаңа құпия қаруды қолданғанын хабарлады, деп жазды DW.
Ақ үй басшысының айтуынша, «Тhe Discombobulator» деп аталатын бұл құрылғы Қытай мен Ресей өндірісіндегі Венесуэла әскери техникасын істен шығаруда маңызды рөл атқарған.
Трамп CNN телеарнасына АҚШ-тың ішкі қауіпсіздік министрлігі «Гавана синдромы» деп аталатын ауруды тудыруы мүмкін құрылғыны сатып алғаны туралы хабарлау кезінде «Дизорентатордың» пайда болуына қатысты пікір білдірді. Алғаш рет 2016 жылы Кубадағы АҚШ елшілігінің қызметкерлерінен құлақтың шуылы, бас айналу және бастың қысымы мен тербелісі тіркелген.
Бір теорияға сәйкес, симптомдар микротолқынды сәулеленудің әсерінен туындауы мүмкін.
Мадуроны ұстау операциясының куәгерлері қарудың оғаш әсерін сипаттаған. Венесуэла президентінің күзетшілері кенеттен мұрындарынан қан кетіп, кейбіреулері қан құсқан. Куәгерлердің бірі оны «өте күшті дыбыс толқыны», «бас іштен жарылып жатқандай әсер қалдырды» деп сипаттады.
Венесуэла Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, операция кезінде 83 адам қаза тапқан. Трамп New York Post газетіне берген түсініктемесінде «Дизорентатор» операциясы туралы қосымша мәліметтерді ашудан бас тартты.
Айта кетейік, бұдан бұрын Дональд Трамп Ақ үйде бір жылдағы жетістіктерін баяндады.