Трамп бір жылдағы жетістіктерін баяндады
АСТАНА.KAZINFORM - Дональд Трамп Ақ үйде екінші мерзімінің бірінші жылындағы жетістіктері туралы баяндама жасады, деп хабарлайды Ақ үй.
АҚШ президенті алғашқы 365 күндегі 365 жеңісін атап өтті.
Айтуынша, Америка шекарасын қорғауда оңтүстік шекарадағы заңсыз иммиграцияны азайтуда жетістіктерге қол жеткізілді. Депортация және ерікті түрде кету арқылы АҚШ-тан 2,6 миллионнан астам заңсыз иммигрант шығарылды. 650 мыңнан астам адам тұтқындалды, ал 400 мыңнан астам заңсыз мигрант қылмысы үшін депортацияланды. Оңтүстік шекарада фентанилдің заңсыз айналымы 56%-ға азайды. Алаяқтыққа, қылмыстық әрекетке немесе ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіруге байланысты 100 мыңнан астам виза жойылды. 75 елдің азаматтарына арналған миграциялық визалар тоқтатылды. 1,4 миллион заңсыз мигрантқа федералдық жеңілдік тоқтатылды. 500 мыңнан астам мигрант уақытша қорғалған мәртебесінен айырылды.
Азаматтардың қауіпсіздігі саласында бүкіл ел бойынша зорлық-зомбылық қылмыстары азайды: тонау 19%, шабуыл 10%. Артық дозаланудан болатын өлім 21% азайды. Фентанил жаппай құрбандыққа қауіп төндіретін зат деп жарияланды. Кісі өлтіру және атыс 40% азайды. Есірткі картельдері террористік ұйымдар ретінде танылды, ал «Tren de Aragua» және MS-13 сияқты трансұлттық қылмыстық топтар жойылды.
Экономикалық салада бензин бағасы төмендеді. 654 000 жұмыс орны құрылды және байырғы америкалықтардың жұмысқа орналасуына жағдай жасалды.
Нақты ЖІӨ 2025 жылдың үшінші тоқсанында 4,3%-ға өсті. Инфляция Байден әкімшілігі кезіндегі ең жоғары деңгейден 70%-ға төмен, 2,4%-ға дейін төмендеді. Жаңа отандық инвестицияларға шамамен 10 триллион доллар тартылды.
Ауылдық денсаулық сақтауды қаржыландыруға 50 миллиард доллар бөлінді.
Ғылым және технология саласында технология мен жасанды интеллектке 2,7 триллион доллар инвестиция тартылды. АҚШ-та стейблкоиндер үшін алғашқы реттеуші негізді құрған GENIUS заңына қол қойылды.
Сыртқы саясатта жаңа сауда келісімдері жасалды және Ұлыбритания, Еуропалық Одақ, Жапония, Қытай, Корея Республикасы, Индонезия, Малайзия, Тайланд, Вьетнам, Израиль, Швейцария, Филиппин және Камбоджа сияқты әлемдік ЖІӨ-нің жартысынан көбін құрайтын АҚШ-тың ірі сауда серіктестерімен қолданыстағы келісімдер жақсартылды. Тарифтік кірістер 300 миллиард долларға өсті. Трамп келесі қақтығыстарды шешудегі делдал ретіндегі рөлін атап өтті: Израиль-ХАМАС, Израиль-Иран, Армения-Әзербайжан, Үндістан-Пәкістан, Конго Демократиялық Республикасы-Руанда, Камбоджа-Таиланд, Косово-Сербия және Египет-Эфиопия.
Украина мен Ресей арасындағы соғысты тоқтату үшін АҚШ қолдаған құрылым құрылды. Иранның ядролық әлеуеті жойылды. НАТО-ға мүше мемлекеттермен қорғаныс шығындарын ЖІӨ-нің 5%-ына дейін арттыру туралы келісімге қол жеткізілді. Венесуэламен санкциялар бойынша Америка Құрама Штаттарына 30-50 миллион баррель мұнай беру туралы келісімге қол жеткізілді. Венесуэланың көлеңкелі мұнай флотына тиесілі танкерлерді тәркілеу үшін әскери операциялар жүріп жатыр.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамптың халыққа үндеуінде президенттік кезінде қол жеткізілген экономикалық жетістіктер туралы айтқаны хабарланған болатын.
