Трамп Давосқа 300-ден астам шенеуніктен тұратын делегациямен барады
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ президенті Дональд Трамп Давоста өтетін Дүниежүзілік экономикалық форумға 300-ден астам шенеунік пен әкімшілік қызметкерлерінен тұратын делегациямен барады, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Шамамен 1300 саясаткер, бизнес көшбасшысы және үкіметтік емес ұйымдар өкілдерін жинайтын форум биылғы ірі геосаяси аренаға айналады. Трамп жеке өзі қатысады, ал бақылаушылар бұл сапарды күш көрсету деп атап, оның жаңа жаһандық және экономикалық архитектураға деген көзқарасын алға жылжытады деп болжайды. Bild басылымының хабарлауынша, жиынның негізгі тақырыптарының бірі Гренландияға қатысты дау және тарифтерге қаупі болмақ. Давос форумы аясында Трамп Украина президенті Владимир Зеленскиймен және G7 елдерінің көшбасшыларымен кездеседі.
DW мәліметі бойынша, биылғы жылы Американың қатысуы Давостағы «USA House» деп аталатын ғимараттың ашылуымен толықтырылады, бұл АҚШ өкілдері түрлі іс-шаралар өткізіп, инвесторлармен кездесетін басты жағалаудағы шағын шіркеудегі орын.
Дүниежүзілік экономикалық форумның күн тәртібіндегі геосаяси төңкерістер және жасанды интеллект
Дональд Трамптан басқа, Давосқа 60-тан астам мемлекет және үкімет басшылары, соның ішінде Германия канцлері Фридрих Мерц, Канада премьер-министрі Марк Карни және Аргентина президенті Хавьер Милей қатысады. Сондай-ақ, Давоста Еуропалық комиссия президенті Урсула фон дер Ляйен, Қытай вице-премьері Хэ Лифэн, Пәкістан премьер-министрі Шахбаз Шариф және Сирия президенті Ахмед әл-Шараа қатысады.
Геосаяси төңкерістер және олар тудыратын белгісіздік экономикалық форумда басым тақырып болуы мүмкін.
Жасанды интеллект тағы да форумның негізгі тақырыбына айналады. Алдыңғы Дүниежүзілік экономикалық форум кездесулеріндегідей, көптеген талқылаулар мен баяндамалар осы тақырыпқа арналған.
Биылғы Давостағы кездесу алғаш рет Дүниежүзілік экономикалық форумның негізін қалаушы неміс Клаус Швабсыз өткізілмек. Ол форумның төрағасы қызметінен 2025 жылдың сәуірінде кетті. Бұған дейін Шваб пен оның әйелі ДЭФ қаражатын жеке пайдасы үшін пайдаланды деген айыптаулар айтылған болатын.
Дегенмен, тәуелсіз тергеу қылмыстық бұзушылықтарды анықтаған жоқ, тек шағын сәйкессіздіктер ғана анықталды. Швабтың орнына әлемдегі ең ірі активтерді басқарушы BlackRock компаниясының бас директоры Ларри Финк және швейцариялық Roche фармацевтикалық компаниясының вице-президенті Андре Хоффман уақытша тең төрағалар тағайындалды.
Бұған дейін Трамптың 22 қаңтарда Давоста Бейбітшілік кеңесінің жарғысына қол қоятыны хабарланған болатын.