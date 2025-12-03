Трамп есірткі саудасы үшін сотталған бұрынғы Гондурас президентіне рақымшылық жасады
АСТАНА.KAZINFORM — Есірткі саудасы бойынша АҚШ түрмесінде жазасын өтеп жатқан бұрынғы Гондурас президенті Хуан Орландо Эрнандес босатылды. Дональд Трамп оған рақымшылық жасады, деп хабарлайды BBC.
Хуан Орландо Эрнандес 2014 жылдан 2022 жылға дейін Гондурас президенті қызметін атқарды.
2022 жылдың ақпан айында, қызметінен кеткеннен кейін екі апта өткен соң, Эрнандес қамауға алынды. 2022 жылдың сәуірінде ол есірткі саудасына қатысы бар, атап айтқанда, контрабандалық жолмен АҚШ-қа жүздеген тонна кокаин әкелуге ықпал етті деп айыпталған.
2024 жылдың наурыз айында АҚШ соты Эрнандесті АҚШ-қа кокаин импорттау үшін қастандық жасағаны және заңсыз қару сақтағаны үшін кінәлі деп танып, 45 жылға бас бостандығынан айырды.
Сондай-ақ, сот бұрынғы президентке 8 миллион доллар айыппұл салды.
Трамптың өзі жұма күні әлеуметтік желі арқылы Эрнандестің кешірім сұрағанын жариялап, оған «қатал және әділетсіз» қаралғанын жазды. Тілшілерге Эрнандесті неліктен кешіргенін түсіндіре отырып, Байден әкімшілігі оған жала жапқанын айтты.
— Олар оны ел президенті болғандықтан есірткі сатушы деп атады, — деді Трамп.
Эрнандес босатылып шыққан сәтте, оның елінде болып жатқан президенттікке талас «техникалық тең түсумен» аяқталды.
Дүйсенбідегі жағдай бойынша, президенттік сайлаудағы екі көшбасшы, Эрнандес мүшесі болған Ұлттық партияның өкілі Насри Асфура мен популистік Құтқарушы партияның өкілі Сальвадор Насралла арасындағы айырмашылық небәрі 515 дауыс болды.
Бұған дейін Дональд Трамп Гондурастағы президенттікке кандидат Тито Асфура сайлауда жеңіске жетпесе, АҚШ Орталық Америка еліне қаражат бөлмей қоятынын ескерткен болатын.