Трамп Иранға қарсы соққыларды күшейтемін деп қорқытты: АҚШ-тың қандай қаруы бірінші рет сыналды
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға өте қатты шабуыл жасалатынын айтты. Әскери операция кезінде АҚШ алғаш рет қару-жарақтың бірқатар жаңа түрін қолданды.
— Иранның орынсыз мінез-құлқына байланысты бұрын нысана ретінде қарастырылмаған аймақтарды толығымен қирату және халықты амалсыздан өлтіру мүмкіндігі қарастырылып жатыр, — деп жазды америкалық көшбасшы TruthSocial әлеуметтік желісінде.
Трамптың айтуынша, Иран енді аймақтағы басым күш емес.
— Иран енді «Таяу Шығыстың басты бұзақысы» емес. Енді ол «Таяу Шығыстың басты жеңілісі». Ол тізе бүккенге дейін немесе толығымен құлағанға дейін ондаған жылдар бойы солай болады, — деп атап өтті АҚШ президенті.
Еске сала кетейік, АҚШ пен Израильдің Ирандағы әскери операциясы бір апта бұрын басталған болатын. Иранның рухани көсемі Аятолла Әли Хаменеи әуе шабуылынан қаза тапты.
BILD мәліметінше, АҚШ Иранда жаңа қару-жарақтарды, соның ішінде зымырандарды, ұшқышсыз ұшақтарды және лазерлерді қолданып жатыр. Олардың кейбіреулері бұрын ешқашан ұрыста қолданылмаған.
- Precision Strike Missile (PrSM) — бұл 500 км-ге дейінгі Lockheed Martin компаниясы HIMARS жүйесі үшін жасаған зымыран. Ол Әуе қорғанысы жүйелерін, радиолокациялық қондырғыларды және оқ-дәрі қоймаларын зақымдауға арналған. Иранда оның алғашқы жауынгерлік қолданылуы болды. Tomahawk land attack missiles (TLAM) қанатты зымырандарының жаңа нұсқалары да қолданылды.
- Американдық Lucas дрондары, арзан ирандық Shahed-136 дрондарының көшірмелері, әрқайсысы шамамен 35 мың доллар тұрады. Американдық адмирал Брэд Купер атап өткендей, прототип АҚШ-қа әкелінді, жетілдірілді және Иранға қарсы қолданылды.
- АҚШ Әскери-теңіз күштеріне арналған жаңа Helios лазерлік жүйелері жау дрондары мен зымырандарын атуға қабілетті. HELIOS лазерлері шамамен 8 км қашықтықта жұмыс істейді және соққыға ұшыраған кезде нысананы ерітеді.
- MK-48 торпедаларының бірі ирандық IRIS Dena әскери кемесін суға батырды. АҚШ Қарулы Күштерінің торпеданы екінші дүниежүзілік соғыстан бері алғашқы жауынгерлік қолдануы. Иран фрегаты жасырынуға тырысқан Шри-Ланка маңында іске қосылды.
Бұған дейін Ирандағы 6668 азаматтық нысан АҚШ пен Израильдің шабуылына ұшырағаны туралы жазған болатынбыз.