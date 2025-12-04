Трамп Колорадо штатында сотталған экс-шенеунік Тина Питерсті босатуды талап етті
АСТАНА.KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп TruthSocial әлеуметтік медиа платформасында Колорадо губернаторы, демократ Джаред Полисті сынға алып, сайлау ісі бойынша сотталған егде жастағы әйелді босатуды талап етті, деп хабарлайды Kazinform.
Трамп Полисті «оңбаған губернатор» деп атап, Тина Питерсті босатқысы келмегені үшін айыптады.
— Джаред Полис егде жастағы әйелді түрмеден босатудан бас тартып отыр. Тина Питерс демократтардың сайлау кезіндегі алаяқтық ісі үшін заңсыз сотталды. Ол Колорадо сайлауында демократтардың дауыс ұрлауына жол бермеуге тырысты. Ол федералды заң талаптарын орындап, сайлау жазбаларын сақтаған, — деп жазды Трамп.
Өз сөзінде ол қатерлі ісіктен аман қалған Тина Питерстің тоғыз жылдық жазасының бір жылдан астамын өтегенін атап өтті.
Колорадо штатының Меса округіндегі бұрынғы округ хатшысы Тина Питерс 2020 жылғы президент сайлауынан кейінгі әрекеті үшін жалған құжат жасағаны және мемлекеттік қызметке араласуға әрекет жасағаны үшін сотталды.
Біз бұған дейін Трамптың есірткі саудасы үшін сотталған Гондурастың бұрынғы президентіне рақымшылық жасағанын хабарлаған едік.