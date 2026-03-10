Трамп мәлімдемесінен кейін мұнай бағасы күрт төмендеді
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға әлемдік энергия жеткізілімі үшін шешуші рөл атқаратын Ормуз бұғазын жабу туралы ескертуінен кейін мұнай бағасы күрт төмендеді.
Трамп егер Иран Ормуз бұғазы арқылы мұнай ағынын тоқтату үшін шара қолданса, АҚШ бұрынғысынан жиырма есе жоғары жауап қайтаратынын ескертті.
Азиядағы таңертеңгі сауда соңында Brent мұнайы 6,5%-ға төмендеп, 92,46 долларға жетті, ал Nymex Light Sweet мұнайы 7%-ға төмендеп, 88,15 долларға жетті.
Сейсенбіде мұнай бағасының төмендеуі трейдерлерге тыныс алуға мүмкіндік берді, бірақ энергетикалық нарық әлі де «толық соғыс» жағдайында, деп хабарлайды BBC.
Бұған дейін АҚШ пен Израильдің Иранмен қақтығысы Таяу Шығыстан жеткізілімнің ұзаққа созылуына әкеледі деген алаңдаушылық тудырды. Соның аясында мұнай бағасы барреліне 100 доллардан асып түсті, бірақ Трамп соғыс жақын арада аяқталуы мүмкін деп айтқаннан кейін төмендеді.
Жапонияның Nikkei 225 индексі 2,7%-ға, Гонконгтың Hang Seng индексі 2%-ға, ал Оңтүстік Кореяның Kospi индексі 5,5%-ға өсті.
Бұған дейін аймақтық қор нарығы инвесторлардың Парсы шығанағындағы байланыс үзілісі инфляцияның жоғарылауына және пайыздық мөлшерлемелердің жоғарылауына әкелуі мүмкін деген алаңдаушылығынан қатты зардап шеккен болатын.
Ормуз бұғазы әлемдік энергетика нарығы үшін өте маңызды, себебі әлемдегі мұнай қорының шамамен бестен бір бөлігі осы тар су жолынан өтеді.
Мұнай бағасы дүйсенбідегі ең жоғары деңгейінен төмендегенімен, бір аптадан астам уақыт бұрын АҚШ пен Израиль Иранға әуе шабуылдарын бастағанға дейінгі деңгейден шамамен 20%-ға жоғары.
Дүйсенбіде G7 елдері мұнай бағасының күрт өсуіне байланысты әлемдік энергетикалық дағдарысты шешу үшін «қажетті шараларды» қабылдауға уәде берді.
Айта кетелік Brent маркасының бір баррелі 90 доллардан төмен түскен еді.