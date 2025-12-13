KZ
    Трамп Таиланд пен Камбоджа арасындағы соғысты тоқтату туралы келісімді жариялады

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Таиланд пен Камбоджа премьер-министрлерімен шекарадағы ұзаққа созылған қақтығыстың шиеленісуіне байланысты соғысты 24 сағат ішінде тоқтатуға келісті.

    Трамп
    Фото: The Hill

    — Бүгін таңертең мен Таиланд премьер-министрі Анутин Чарнвиракулмен және Камбоджа премьер-министрі Хун Манетпен ұзақ уақыт бойы жалғасып келе жатқан қақтығыстың қайта басталғаны туралы сөйлестім, — деді Трамп Truth Social арнасында.

    Ол тараптар алдағы 24 сағат ішінде атысты тоқтату туралы келісімге келетінін атап өтті.

    — Олар осы кештен бастап барлық қақтығыстарды тоқтатуға және Малайзия премьер-министрі Анвар Ибрагимнің ықпалы арқылы менімен және өзара жасалған бастапқы бейбіт келісімге оралуға келісті, — деп қосты президент.

    Трамп шиеленісті күшейткен жол бойындағы бомба оқиғасына да түсініктеме берді.

    — Бастапқыда көптеген тайлық сарбазды жарақаттаған және мерт қылған бомба оқыс оқиға еді. Алайда осы жағдайдан кейін Таиланд елі өте қатты әрекет етті, — деді ол.

    АҚШ президенті екі елдің де бейбітшілік пен саудаға дайын екеніне тоқталды.

    — Екі ел де АҚШ-пен бейбітшілік және сауданы жалғастыруға дайын. Анутин мен Хунның арасындағы шиеленіскен жағдайды шешу мен үшін мақтан тұтарлық жайт. Сондай-ақ Малайзия премьер-министрі Анвар Ибрагимге осы өте маңызды мәселеде көрсеткен көмегі үшін алғыс айтқым келеді, — деді Дональд Трамп.

    Еске салайық, өткен аптада Таиланд-Камбоджа шекарасында қақтығыс қайта басталды.

    Ал кеше Таиланд Камбоджамен арадағы шиеленіске байланысты парламентті таратқан болатын.

    Әлем жаңалықтары Соғыс Дональд Трамп Таиланд Камбоджа
    Динара Маханова
    Динара Маханова
