Трамп жаңа әскери кемелер класын құрғанын мәлімдеді
АСТАНА.KAZINFORM — АҚШ президенті дүйсенбі күні кешке Мар-а-Лагодағы резиденциясында жаңа кластағы екі ауыр қаруланған әскери кеменің құрылысы туралы жариялады, деп хабарлайды BBC.
Қорғаныс министрі Пит Хегсет, Мемлекеттік хатшы Марко Рубио және Әскери-теңіз күштерінің хатшысы Джон Фелан да қатысты.
Трамптың айтуынша, жаңа кемелер «жаппай жоятын» және «ел тарихындағы ең ірі әскери кеме» болады. Олар ядролық қарумен, лазерлермен және гипердыбыстық зымырандармен — әлі де әзірленіп жатқан қарулармен толықтырылады.
Басылым мәліметінше, бастапқыда бұл кемелердің тек екеуі ғана салынады, Кейін 10, содан кейін одан да көп болады. Жаңа кемелер класы «Трамп» деп аталады.
Трамп класты кемелер қолданыстағы америкалық эсминецтер мен крейсерлерден айтарлықтай үлкен болады, бірақ олардың болжамды су ығыстырғыштығы — 30 000-40 000 тонна — 1990 жылдары пайдаланудан шығарылған соңғы америкалық Айова класты линкорларынан біршама аз болады.
