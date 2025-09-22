KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    03:00, 22 Қыркүйек 2025

    Тұрғындар назарына: ертең Қонаевта шұғыл хабардар ету жүйесі тексеріледі

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қонаев қаласының тұрғындары ескерту жасады. 

    Қонаев
    Фото: Қонаев әкімдігі

    ТЖД мәліметінше, 22 қыркүйек күні сағат 12:00-де халықты шұғыл мобильді хабардар ету жүйесінің техникалық тексерісі жүргізіледі.

    – Сіздің мобильді құрылғыларыңызға дыбыстық белгімен қоса мәтіндік хабарлама түседі. Аталған жүйе төтенше және шұғыл жағдайларда халықты хабардар ету үшін қолданылады. Мұндай хабарламалар түскен жағдайда көрсетілген нұсқауларды мұқият орындауларыңызды сұраймыз, - деп хабарлады департаменттен.

    Еске салайық, бүгін алматылықтарға жер сілкінісі туралы хабарлама келді. 

    ТЖМ 28 сейсмостанцияның бірі жер сілкінісін тіркеп, хабарландыру жібергенін мәлімдеді. 

    Алматы қаласы ТЖД бастығының айтуынша, афтершок күтілмейді.

    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
