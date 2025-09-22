Тұрғындар назарына: ертең Қонаевта шұғыл хабардар ету жүйесі тексеріледі
ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қонаев қаласының тұрғындары ескерту жасады.
ТЖД мәліметінше, 22 қыркүйек күні сағат 12:00-де халықты шұғыл мобильді хабардар ету жүйесінің техникалық тексерісі жүргізіледі.
– Сіздің мобильді құрылғыларыңызға дыбыстық белгімен қоса мәтіндік хабарлама түседі. Аталған жүйе төтенше және шұғыл жағдайларда халықты хабардар ету үшін қолданылады. Мұндай хабарламалар түскен жағдайда көрсетілген нұсқауларды мұқият орындауларыңызды сұраймыз, - деп хабарлады департаменттен.
Еске салайық, бүгін алматылықтарға жер сілкінісі туралы хабарлама келді.
ТЖМ 28 сейсмостанцияның бірі жер сілкінісін тіркеп, хабарландыру жібергенін мәлімдеді.
Алматы қаласы ТЖД бастығының айтуынша, афтершок күтілмейді.