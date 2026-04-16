Түркия мектебіндегі шабуыл: күдіктілер ұсталып, жүзге жуық аккаунт бұғатталды
АСТАНА.KAZINFORM - Түркия билігі Шанлыурфа және Кахраманмараш провинцияларындағы білім беру мекемелеріне жасалған қарулы шабуылды тергеуді жалғастырып жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Анкарадағы тілшісі.
Полиция басқармасының мәліметінше, тергеушілер шабуылдаушылардың ниетін және олардың сандық материалдарын тексеріп жатыр. Сексен үш адам ұсталды, 940 әлеуметтік желі аккаунтына кіру шектелді және 93 Telegram тобы жабылды.
Полицияның мәліметінше, бұл адамдар қылмыс пен қылмыскерлерді ақтау элементтері бар материалдарды, сондай-ақ қоғамдық тәртіпке теріс әсер етуі мүмкін материалдарды жариялады және таратты деген күдікке ілінген. Оларға қатысты тиісті сот ісі қозғалды.
Оқиға туралы ақпарат таратуға тыйым салынды, бірақ түрік билігінің мәліметінше, интернетте арандатушылық жазбалар көбейіп кетті. Осыған байланысты бірқатар әлеуметтік желі пайдаланушыларына қатысты тиісті шаралар қолданылды.
Ресми мәлімдемелерде тергеу жастарға теріс әсер етуі және олардың заңсыз әрекеттерге қатысуына ықпал етуі мүмкін сандық платформаларға да бағытталғаны аталып өткен.
Азаматтарға тек ресми дереккөздерден алынған ақпаратқа сүйенуге және тексерілмеген ақпаратты таратудан бас тартуға кеңес беріледі. Соңғы күдіктінің үйін тінту кезінде оның компьютері мен ұялы телефонын қоса алғанда, сандық құрылғылар тәркіленді.
Компьютерден 11 сәуірдегі құжат табылды, онда шабуылдаушы «жақын арада ірі қылмыс жасау ниетін» айтқан. Бұл ақпарат қылмыстың себебін анықтауда маңызды дәлел болып саналады.
Сонымен қатар оқиға орнында бес атыс қаруы тәркіленді. Сот-медициналық сараптама қарудың атыс жасаған адамның әкесі, полиция қызметкерінің атына тіркелгенін анықтады. Ол ұсталып, жауап алынып, кейіннен сот шешімімен қамауға алынды.
Тергеу органдары қазіргі уақытта шабуылдарды террористік ұйымдармен байланыстыратын ешқандай дәлел табылмағанын атап өтті. Алдын ала болжам бойынша, екі қылмысты да бір адам жасаған деп есептеледі.
Бұған дейін Шанлыурфа провинциясындағы түрік орта мектебінде қарулы шабуыл болғаны туралы хабарланған болатын.
Кейіннен Кахраманмараш провинциясындағы мектепте тағы бір атыс төрт адамның өмірін қиды.