Түркияда бәс тігу ісі бойынша 281 футболшы шеттетілді
АСТАНА.KAZINFORM - Түркия футбол федерациясының (TFF) кәсіби футбол тәртіптік комитеті бұрын-соңды болмаған санкциялар туралы хабарлады.
Ауқымды тергеуден кейін 282 футболшы жазаланды, олардың 281-і 45 күннен 12 айға дейінгі мерзімге дисквалификацияланды.
Тергеуге түрік футболының әртүрлі бөлімшелерінің ойыншылары қатысты. Комитет бәс тігу дәлелдерін анықтап, спорттың тұтастығын қорғауға және құмар ойындардың матч нәтижелеріне әсер етуіне жол бермеуге бағытталған қатаң шаралар туралы шешім қабылдады.
Жазадан құтылған жалғыз футболшы - Джанберк Айдемир. Ол бұған дейін осыған ұқсас бұзушылық үшін дисквалификацияланған болатын, сондықтан екінші жаза қажет емес еді.
Түркия футбол федерациясы (TFF) бұл істі «түрік футболы тарихындағы ең ірі істің бірі» деп атап, спортшылардың ставка тігуіне қарсы күрес федерация үшін басымдық екенін мәлімдеді.
Жазаланған ойыншылардың толық тізімі федерацияның ресми сайтында жарияланған, оны федерация көпшілікке қолжетімді еткен.
TFF ереже бұзушыларды одан әрі анықтау және болашақта осындай оқиғалардың алдын алу үшін халықаралық футбол ұйымдарымен және ұлттық билік органдарымен ынтымақтастыққа дайын екенін атап өтеді.
Бұған дейін Түркияда түрік футболы тарихындағы ең ірі жанжалдардың бірі орын алып жатқаны хабарланған болатын.