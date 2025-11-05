Түркияда ірі алтын кен орны табылды
АСТАНА.KAZINFORM — Сивас провинциясының Кангал округіндегі Алачахан ауылының маңында жүргізілген барлау жұмыстары кезінде шамамен 424 мың унция алтын табылды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Эрмаден) мамандары жүргізген зерттеуге сәйкес, кен орнында шамамен 14,9 миллион тонна кен бар, оның орташа құрамы тоннасына 0,89 грамм алтын.
Қоғамдық ақпарат платформасына ұсынылған хабарламаға сәйкес, бұл ресурстар UMREK және JORC стандарттарына сәйкес кен орны ретінде жіктелді.
Барлық барлау жұмысы 5804 гектар жерде жүргізілді, оның 45 гектары бұрғылаумен қамтылды. Барлығы 360 негізгі бұрғылау аяқталды, тереңдігі 96 649 метрге жетті, ал Анкарадағы сертификатталған Bureau Veritas зертханасында 96 мыңнан астам зертханалық өрт сынағы жүргізілді.
Қазіргі уақытта алтынның орташа бағасы унциясына шамамен 4 мың доллар болғандықтан, табылған қордың болжамды құны 1,7 миллиард долларға жетеді.
Сонымен қатар, Ermaden жалпы қор көлемін нақтылау, ресурстардың жіктелуін жаңарту және жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін бастау үшін бұрғылау мен барлау жұмыстары жалғасады.
Біз бұған дейін алтын бағасының неліктен өсіп жатқаны және бұл әлемдік қаржы нарығына қалай әсер ететіні туралы жазған болатынбыз.
Кейінірек Түркия Қазақстан мен Бразилиядан кейінгі алтын сатып алушылардың үштігіне кіргені хабарланды.