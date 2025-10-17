Түркияда трамвай қағып кете жаздаған әйелді күзетші құтқарып қалды
АСТАНА.KAZINFORM - Түркияның Кайсери қаласында қарсы бетке өтпек болған әйелді трамвай қағып кете жаздады. Құлаққап таққан әйелді соңғы сәтте күзетші құтқарып қалды, деп жазады Анадолы.
Кайсери қалалық муниципалитеті көлік басқармасының әлеуметтік медиа аккаунтында жарияланған видеодан трамвай вокзалға жақындап келе жатқанда әйелдің рельске қарай өтіп бара жатқанын және сары жолақтарды тексеріп жүрген күзетшінің әйелді байқап қалғанын көруге болады.
Күзетші әйелдің қолынан ұстап, тартып алады.
- Күзетші назар аудармағанда қайғылы оқиғаға әкелуі мүмкін еді. Бүгін таңертең біздің трамвай желісіндегі жолаушы құлаққап кесірінен ауыр жағдайға душар бола жаздады. Ол қауіпсіздік қызметкерінің қырағылығының арқасында аман қалды, - делінген Кайсери қалалық муниципалитетінің көлік басқармасы мәлімдемесінде.
