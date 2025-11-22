Түркиялық «Фенербахче» футболшысының басы дауға қалды
АСТАНА. KAZINFORM — «Фенербахче» жұлдызы Керем Актюркоғлы күтпеген жерден даудың ортасында қалды, деп хабарлайды агенттіктің меншікті тілшісі.
АҚШ-тағы ең ірі кино және теледидар өндірісі компанияларының бірі Warner Bros. футболшыға қарсы іс қозғап, оны Гарри Поттер әлемінен алынған суреттердің авторлық құқығын бұзды деп айыптады. Компания ойыншының әлеуметтік желілерде үнемі сиқырлы бала туралы фильм музыкасын қолдануына және өзінің әр голын сиқырлы таяқшамен театрландырып көрсететініне наразылық білдірді.
Актюркоғлы Түркияда біраз уақыттан бері «Керем Поттер» лақап атымен танымал. Жанкүйерлер оның қолтаңбалық қимылын жақсы көреді, ал клуб шабуылшының бейнежазбаларындағы сиқырлы эстетиканы жиі қолданады. Алайда, Warner Bros. үшін мұндай әуесқойлық мінез-құлық миллиардтаған доллармен бағаланған брендке шамадан тыс либерализм болып шықты.
Түркия бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, кинокомпанияның заңгерлері түпнұсқа музыка мен танымал сауда белгілерін пайдалану — тіпті футбол контекстінде де — студияның эксклюзивті құқықтарын бұзады деген пікір білдірді. Сот ісінде ойыншының әрекеті «брендпен жалған байланыс орнатып, көпшілікті адастыруы мүмкін» делінген.
Алайда, жанкүйерлердің реакциясы керісінше: әлеуметтік желілерде «VAR сиқырлары», «қанат сиқыры» және «алаңдағы рұқсатсыз квиддич» туралы әзілдер көбейді. Көпшілік Warner Bros. компаниясы жағдайды асыра сілтеп, футболшының танымалдылығын арттырды деп санайды.
Актюркоғлының өзі әлі ресми түрде жағдайға түсінік берген жоқ, бірақ ол голдарды өзі қалағандай — таяқпен немесе онсыз көрсету құқығын қорғауы мүмкін. Жанкүйерлер кімге жақтасатынын шешіп қойған секілді. Олар «сиқыршы» мен корпорация арасындағы шайқас қалай өтетінін бақылап отыр.
Біз бұған дейін Түркиядағы футбол жанжалында мыңнан астам ойыншы бәс тіккені үшін ойыннан шеттетілгенін хабарлаған едік.