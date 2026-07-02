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    ТЖМ Ақсай өзеніндегі қорғаныс жұмыстарын аяқтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Алматыдағы гидрологиялық жағдай тұрақты. Өзендердегі су деңгейінің көтерілуі байқалмайды. Бұл туралы ТЖМ хабарлады. 

    ТЖМ: Алматыдағы өзендерде су деңгейінің көтерілуі байқалмайды
    Фото: ТЖМ

    ТЖМ бөлімшелері сел қаупі бар учаскелерге тәулік бойы мониторинг жүргізуді жалғастырып жатыр. Алматыдағы гидрологиялық жағдай тұрақты. Өзендердегі су деңгейінің көтерілуі байқалмайды.

    ТЖМ: Алматыдағы өзендерде су деңгейінің көтерілуі байқалмайды
    Фото: ТЖМ

    Алдын алу іс-шаралары аясында ТЖМ мен жергілікті атқарушы органдардың күштері Ақсай өзенінің қорғаныс бөгеті маңындағы арнасын нығайту және тазарту жұмыстарын аяқтады.

    ТЖМ: Алматыдағы өзендерде су деңгейінің көтерілуі байқалмайды
    Фото: ТЖМ

    Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде өзендегі су деңгейі айтарлықтай төмендеді. 

    ТЖМ: Алматыдағы өзендерде су деңгейінің көтерілуі байқалмайды
    Фото: ТЖМ

    Бүгін мореналық көлдер мен өзен бассейндеріне аэровизуалды тексеру жүргізу жоспарланған. 

    ТЖМ: Алматыдағы өзендерде су деңгейінің көтерілуі байқалмайды
    Фото: ТЖМ

    Сонымен қатар, ТЖМ қызметкерлері Үлкен Алматы және Кіші Алматы өзендерінің бассейндеріне үздіксіз мониторинг жүргізіп жатыр. 

    ТЖМ: Алматыдағы өзендерде су деңгейінің көтерілуі байқалмайды
    Фото: ТЖМ

    Жағдайды бақылау мақсатында мониторингтік бекеттерде Алматы қаласы ТЖД, Құтқару қызметі, «Барыс» республикалық жедел-құтқару жасағы, ТЖМ «Қазселденқорғау» мекемесі және Полиция департаментінің 130-дан астам жеке құрамы мен 20 техникасы жұмылдырылған.

    Жағдай ТЖМ-нің тұрақты бақылауында.

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    Сел Алматы Төтенше оқиғалар, апаттар ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар