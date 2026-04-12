22:33, 12 Сәуір 2026 | GMT +5
ТЖМ құтқарушылары Балқаш көлінде қауіпсіздік шараларын күшейтті
АСТАНА. KAZINFORM — Қарағанды облысында Балқаш көлінде ТЖД құтқарушылары күн сайын су айдынын патрульдеуде.
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жүзу құралдары мен мамандандырылған техника қолданылуда.
ТЖМ қызметкерлері балықшылармен профилактикалық жұмыстар жүргізіп, судағы жүріс-тұрыс ережелері мен сақтық шараларын еске салады.
Өткен жылдың қорытындысы бойынша көлде құтқарушылар 486 рейд өткізді.
Су айдындарындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету жұмыстары жалғасуда.
