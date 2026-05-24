ТЖМ құтқарушылары сейсмикалық қауіптер бойынша халықаралық жаттығуға аттанды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның ТЖМ құтқарушылары Тәжікстан Республикасында өтетін жер сілкіністерінің салдары мен климаттық тәуекелдерге ден қою бойынша халықаралық көпжақты оқу-жаттығуға қатысады. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметі мәлім етті.
Ведомство делегациясының құрамында «Барыс» республикалық құтқару қызметінің, Алматы қаласы ТЖД Құтқару қызметінің, Қарағанды облысы мен Шымкент қаласы ТЖД, сондай-ақ ТЖМ Апаттар медицинасы орталығының қызметкерлері бар.
— Халықаралық оқу-жаттығудың негізгі мақсаты ведомствоаралық және трансшекаралық өзара іс-қимыл тетіктерін жетілдіру, авариялық-құтқару бөлімшелерінің жедел әзірлік деңгейін арттыру, сондай-ақ сейсмикалық белсенділік пен күшейіп келе жатқан климаттық тәуекелдерден туындаған табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде күштер мен құралдарды қолдану тиімділігін тәжірибе жүзінде тексеру, — делінген хабарламада.
Қойылған міндеттерді орындау үшін құтқарушылар өтімділігі жоғары заманауи техниканы, авариялық-құтқару жабдықтарын, гидравликалық авариялық-құтқару құралдарын, радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау құралдарын, сондай-ақ арнайы альпинистік және сүңгуірлік жабдықтарды қолданады.
— Қазақстандық құтқарушылардың халықаралық оқу-жаттығуға қатысуы төтенше жағдайларға ден қоюдың өңірлік жүйесін нығайтудың маңызды тетігіне айналып, Орталық Азия мемлекеттерінің бейінді қызметтері арасындағы үйлестіру деңгейін арттыруға, сондай-ақ жойқын жер сілкіністері мен трансшекаралық сипаттағы өзге де табиғи қауіптердің салдарын жоюға ден қоюдың практикалық тетіктерін жетілдіруге мүмкіндік береді, — деп хабарлады министрліктен.
Халықаралық оқу-жаттығу «Су және климаттық тәуекелдер: ғылым, мониторинг және басқару» өңірлік форумы аясында ұйымдастырылып, ауқымды жойқын жер сілкінісінің салдарын жою кезінде мемлекетаралық ден қою алгоритмдерін кешенді түрде пысықтауға бағытталған.
Айта кетейік, ТЖМ Каспийдегі теңіз құтқару жүйесін нығайтып жатыр.