    13:34, 28 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Баланы Қызылордадан Алматыға санавиациямен жеткізді

    АСТАНА. KAZINFORM – ТЖМ авиаборты науқас баланы Қызылордадан Алматыға  шұғыл тасымалдады. 

    ТЖМ санавиациясы Қызылордадан Алматыға ауыр халдегі баланы шұғыл жеткізді
    Фото: ТЖМ

    Алматы қаласының бейінді медициналық мекемелерінің бірінде мамандандырылған медициналық көмек қажет болған 2019 жылы туған қыз баланы шұғыл эвакуациялау қажет болды.

    ТЖМ санавиациясы Қызылордадан Алматыға ауыр халдегі баланы шұғыл жеткізді
    Фото: ТЖМ

    Әуе кемесінің бортында баланы анасы, сондай-ақ санитарлық авиация дәрігерлері алып жүрді. Төтенше жағдайлар министрлігінің ұшақ экипажының және санитарлық авиация медицина қызметкерлерінің үйлесімді жұмысының арқасында ұшу штаттық режимде және қиындықсыз өтті.

    ТЖМ санавиациясы Қызылордадан Алматыға ауыр халдегі баланы шұғыл жеткізді
    Фото: ТЖМ
    ТЖМ санавиациясы Қызылордадан Алматыға ауыр халдегі баланы шұғыл жеткізді
    Фото: ТЖМ

    ТЖМ ұшағы Алматы әуежайына қонды, одан кейін қыз жедел медициналық жәрдем бригадасына мамандардың бақылауымен одан әрі тексеру және емдеу үшін берілді.

    Айта кетелік ТЖМ санавиациясының көмегімен көкшетаулық кішкентай науқас құтқарылған еді

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
