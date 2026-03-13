Учаскелерде фото және видео түсіруге кімдерге рұқсат етіледі
АСТАНА. KAZINFORM — Референдум күні дауыс беру орындарында тек байқаушылар мен БАҚ өкілдері ғана түсірілім жасай алады. Бұл жөнінде ҚР Орталық референдум комиссиясы мәлімдеді.
— Байқаушылар мен журналистер фото және видео түсіру барысында дауыс беру құпиясын сақтауға міндетті. Сондай-ақ азаматтардың жеке деректерін таратпауы және комиссия мүшелерінің жұмысы мен дауыс беру барысына кедергі жасамауы тиіс, — делінген хабарламада.
Айта кетейік бұған дейін референдумға 38 шетелден 133 байқаушы және 11 халықаралық ұйымнан 226 байқаушы аккредитациядан өткенін жазғанбыз. Халықаралық байқаушылардың жалпы саны — 359 адам.
Сонымен бірге референдум күні 31 шет мемлекеттің 68 бұқаралық ақпарат құралының 185 қызметкері ақпарат тарататынын хабарлағанбыз.