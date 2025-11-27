KZ
    19:13, 27 Қараша 2025 | GMT +5

    ҰҚК Айдос Есполовтың ұсталғанын растады

    АСТАНА.KAZINFORM — Ұлттық қауіпсіздік комитеті «Астана ЭКСПО-2017» компаниясының бұрынғы кеңесшісі Айдос Есполовтың ұсталғанын растады.

    ҰҚК Айдос Есполовтың ұсталғанын растады
    Фото: gov.kz

    Оның қамауға алынғаны туралы ақпарат бұған дейін бірқатар БАҚ-та жарияланған.

    — Аталған факт бойынша Ұлттық қауіпсіздік комитеті сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатқанын хабарлаймыз. Қосымша ақпарат, Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201-бабы 1-бөлігіне сәйкес жария етуге жатпайды, — деп хабарлады Ұлттық қауіпсіздік комитеті.

    Айдос Есполов «Астана ЭКСПО-2017» компаниясының бұрынғы кеңесшісі және Еуразия технологиялық университеті мен Alatau Asset Management Company құрылтайшыларының бірі.

    Бұқаралық ақпарат құралдарында хабарланған ақпарат бойынша ол ЭКСПО-2017 көрмесіне дайындық кезінде ақша жымқыру және пара алу ісі бойынша (шамамен 2,2 млрд теңге) ұсталды. 

