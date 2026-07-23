Үкімет жаңа KazSat-3R құруға 10 млрд теңгеден астам қаражат бөлді
АСТАНА. KAZINFORM — Үкімет резервінен KazSat-3R ғарыштық байланыс жүйесін құру жобасын жүзеге асыруға 10,4 млрд теңгеден астам қаржы бөлінді. Жоба ұлттық спутниктік байланыс жүйесі мен телекоммуникация саласын дамытуға бағытталған.
ҚР Премьер-министрі Олжас Бектенов тиісті қаулыға қол қойды.
Үкіметтің баспасөз қызметінің хабарлауынша, бөлінген қаражат қолданыстағы KazSat-3 аппаратын алмастыратын жаңа KazSat-3R спутниктік байланыс жүйесін жасауға жұмсалады. KazSat-3-тің жоспарланған пайдалану мерзімі 2029 жылы аяқталады. Жаңа аппарат ұлттық спутниктік байланыс жүйесінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етеді.
— Жобаны жүзеге асыру спутниктік байланыс желілері мен телерадио хабар тарату жүйесінің тұрақты жұмысын қамтамасыз етіп, халық аз қоныстанған және шалғай елді мекендерде интернетке қолжетімділікті кеңейтуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар ақпараттық қауіпсіздік деңгейі артып, Қазақстанның технологиялық егемендігі нығаяды, — делінген хабарламада.
Қазіргі таңда KazSat ғарыштық байланыс жүйесінің мүмкіндіктерін еліміздің ірі байланыс операторлары мен мемлекеттік құрылымдар пайдаланады. Жүйе арқылы телерадио хабарларын тарату, деректерді жеткізу, мобильді байланыс және интернет қызметтері көрсетіледі. Жүйеге 19 байланыс операторы қосылған және телехабар тарату қызметін 2 млн-нан астам абонент пайдаланады.
Сондай-ақ Үкімет Қазақстанда телекоммуникация қызметтерінің сапасын арттыру бойынша жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатқанын мәлімдеді. Кейінгі екі жылдағы негізгі нәтижелердің бірі — жоғары жылдамдықты интернетке қолжетімді халық үлесі 99%-ға жетті. Бүгінде 4,5 мыңнан астам ауылдық елді мекен жоғары жылдамдықты интернетпен қамтамасыз етілген. Шалғай және қатынауы қиын аумақтарды байланыспен қамту үшін спутниктік технологиялар қолданылады. Соның арқасында жерүсті инфрақұрылымын салу қиын елді мекендер де интернетке қол жеткізіп жатыр.
— Ауылдық жерлерде талшықты-оптикалық байланыс желілерін кеңейту, «Соңғы миль» жобасын іске асыру, 5G желісін дамыту, автожолдарды мобильді байланыспен қамту және заманауи спутниктік шешімдерді енгізу сияқты негізгі жобаларды жүзеге асыру арқылы инфрақұрылымды дамыту қамтамасыз етіліп жатыр. Сонымен қатар заманауи цифрлық қызметтерге қолжетімділік те кеңейіп келеді: бүгінде мемлекеттік қызметтердің 90%-дан астамы онлайн форматта көрсетіледі, Қазақстанда өз суперкомпьютерлік қуаттар мен QazTech бірыңғай цифрлық платформасы іске қосылды. Бұл жасанды интеллект пен цифрлық экономиканы одан әрі дамытуға негіз қалайды, — деп хабарлады Үкіметтің баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан 2029 жылы «KazSat-3» спутнигін алмастыратын жерсерікті ғарышқа ұшыратынын хабарлағанбыз.