Үкіметте интернет-платформаларға салық жүктемесі талқыланды
АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министрдің орынбасары – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен өткен Салық кодексін енгізу жөніндегі жобалық кеңсенің 10-шы отырысында жаңа салық нормаларын қолдану мәселесінің кезекті пулы қаралды.
Клиенттер мен сатып алушылар арасындағы есеп айырысуға қатыспайтын, бірақ салық агенттері ретінде әрекет етуге міндетті интернет-платформа операторларының жұмысы өзекті мәселелердің қатарында талқыланды. Бұл мәселені «Атамекен» ҰКП төрағасының орынбасары Тимур Жаркенов және қазақстандық Aparu такси және жүк тасымалдау платформасының өкілдері көтерді.
Бизнес өкілдері атап өткендей, бүгінде нарықта интернет-платформалар жұмысының екі негізгі моделі жұмыс істейді: транзакциялық және P2P. Транзакциялық модельде төлемдер платформа арқылы өтеді — оператор ақша ағындарын көреді және салық агентінің функцияларын орындайды. Мұндай схема бойынша ірі қызметтер жұмыс істейді, мысалы, Entriver.
P2P моделінде есептеулер платформаның қатысуынсыз тапсырыс беруші мен орындаушы арасында тікелей жүзеге асырылады. Бұл жағдайда оператор төлем көзі болып табылмайды және салық агентінің функцияларын орындай алмайды.
Бұрынғы Салық кодексінде мұндай платформаларға қатысты жеңілдік қарастырылған еді, алайда жаңа құжатта ол жойылып, талап барлығына міндетті болды. Бизнес өзін-өзі жұмыспен қамтыған жүргізушілер екінші деңгейдегі банктер арқылы әлеуметтік төлемдерді өз бетінше төлей алатынын атап өтіп, бұрынғы норманы қайтаруды ұсынды. Бұл ретте, бизнесті бағалау бойынша транзакциялық модельге көшу қосымша әлеуметтік төлемдер (жылына шамамен 4%) және банк комиссиялары есебінен көрсетілетін қызметтердің қымбаттауына әкеп соғады.
Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов атап өткендей, мемлекет салықтық әкімшілендіру контурына барлық қатысушыларды — банктерді, агрегаторлар мен маркетплейстерді толық цифрландыру және қамту жүйесін дәйекті түрде құруда. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдарға салықты өз бетінше төлеудің бұрынғы тәжірибесіне оралу ақша ағындары мен әлеуметтік төлемдердің түсуінің ашықтығын төмендетуі мүмкін.
Қаржы министрлігінің мәліметінше, 33 оператордың МКК жүйелерімен пилоттық интеграцияның үш жылы ішінде 27-сі салық агенттері режимінде жұмыс істеуде.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Бақтияр Жазықпаев платформалық жұмыспен қамту іске қосылған сәттен бастап, 400 мыңнан астам бірегей төлем жүргізілгенін, оның ішінде тек зейнетақы жарнасы 3,7 млрд теңге екенін атап өтті. Қолданыстағы тәсілден бас тарту бұл түсімдердің төмендеуіне әкелуі мүмкін.
Тараптардың ұстанымдарын тыңдап, вице-премьер мемлекеттік органдарға «Атамекен» ҰКП және бизнеспен бірлесіп, Салық кодексінің базалық логикасын өзгертпестен қосымша қолдау шараларын пысықтауды және мәселені жобалық кеңсенің қарауына қайта шығаруды тапсырды.
Жеке қосалқы шаруашылықтар мен ауыл шаруашылығы кооперативтеріне қатысты мәселелер де қаралды.
Біріншісі — ЖТС азайту үшін артық өнімді (сүт, ет және т.б.) сату кезінде жеке қосалқы шаруашылықтың (ЖҚШ) мәртебесін растау тәртібі. Салық кодексіндегі норманың сақталуына қарамастан, сату көлемі жеке кәсіпкерліктің нақты мүмкіндіктерінен асып кеткен кезде «сұр» схемаларда теріс пайдалану және пайдалану тәуекелдеріне байланысты тиісті анықтама мемлекеттік қызметтер тізілімінен алынып тасталды.
Екінші мәселе — ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін 6% және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер үшін 3% деңгейінде корпоративтік табыс салығының ставкаларына қатысты. Шын мәнінде, мұндай жүктеме бұрын, бұрынғы Салық кодексінде, салықтық төмендетулер есебінен қолданылған (базалық мөлшерлемелер сәйкесінше 20% және 10% болған кезде). Алайда ставкалардың айырмашылығы фермерлердің ресурстарын өнімді өңдеу, сақтау және сату үшін біріктіруге мүмкіндік беретін кооперативтер құруды тежеуі мүмкін.
Айта кетейік, бұған дейін 26 наурыздан бастап қандай салық есептері қабылданбайтыны хабарланды.