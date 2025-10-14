KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:56, 14 Қазан 2025 | GMT +5

    Ұлы даланың әуендері Балқан жүрегінде шырқалды

    БЕЛГРАД. KAZINFORM – Этно-фольклорлық «Туран» ансамблі мен «Қазақконцерт» ұйымының музыканттары өздерінің «Ұлы Даланың әуендері» атты Балқан турнесін Сербияның астанасында бастады. Бұл туралы ҚР Сыртқы істер министрлігі хабарлады.

    Ұлы даланың әуендері Балқан жүрегінде шырқалды
    Фото: ҚР СІМ

    Домбыраның төл күйлері, халық аңыздары, сондай-ақ, Қазақстан мен әлем классиктерінің туындылары Сербияның бай музыкалық дәстүрімен танымал «Коларац» концерт залында шырқалды.

    Ұлы даланың әуендері Балқан жүрегінде шырқалды
    Фото: ҚР СІМ

    Салтанатты іс-шара Қазақстан Республикасының күніне арналып, оған Сербияның саяси, дипломатиялық корпус, ғылыми және академиялық қауым өкілдері, қоғамдық ұйымдардың жетекшілері, бизнес өкілдері, БАҚ, мәдениет және спорт қайраткерлері қатысты.

    Ұлы даланың әуендері Балқан жүрегінде шырқалды
    Фото: ҚР СІМ

    Мәдени іс-шарада сондай-ақ Қазақстанның көрнекті әйелдеріне арналған фотокөрме ұсынылды. Серб көрермендері қазақ музыканттарының өнерін жылы қошеметпен қабылдады.

    Концерттік турне Ужице және Вранье қалаларындағы концерттермен жалғасады.

    Айта кетейік, Мажарстанда қазақ музыкасы шырқалды.

    Тегтер:
    Әнші Өнер Сербия Музыка
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар