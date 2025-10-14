Ұлы даланың әуендері Балқан жүрегінде шырқалды
БЕЛГРАД. KAZINFORM – Этно-фольклорлық «Туран» ансамблі мен «Қазақконцерт» ұйымының музыканттары өздерінің «Ұлы Даланың әуендері» атты Балқан турнесін Сербияның астанасында бастады. Бұл туралы ҚР Сыртқы істер министрлігі хабарлады.
Домбыраның төл күйлері, халық аңыздары, сондай-ақ, Қазақстан мен әлем классиктерінің туындылары Сербияның бай музыкалық дәстүрімен танымал «Коларац» концерт залында шырқалды.
Салтанатты іс-шара Қазақстан Республикасының күніне арналып, оған Сербияның саяси, дипломатиялық корпус, ғылыми және академиялық қауым өкілдері, қоғамдық ұйымдардың жетекшілері, бизнес өкілдері, БАҚ, мәдениет және спорт қайраткерлері қатысты.
Мәдени іс-шарада сондай-ақ Қазақстанның көрнекті әйелдеріне арналған фотокөрме ұсынылды. Серб көрермендері қазақ музыканттарының өнерін жылы қошеметпен қабылдады.
Концерттік турне Ужице және Вранье қалаларындағы концерттермен жалғасады.
