Ұлыбритания премьер-министрі Гренландия мәселесі бойынша халыққа үндеу жасады
АСТАНА.KAZINFORM - Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармер үкіметтің Гренландия мәселесі бойынша ұстанымын түсіндіретін мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Стармер Гренландияның болашағы туралы талқылаулар одақтастар арасындағы диалог аясында тыныш жағдайда жүргізілуі керек деп санайды. Ол Арктикадағы климаттың өзгеруі аясында арал қауіпсіздігінің маңыздылығы арта түсетінін атап өтті.
– Гренландия мәселесінде мұндай күрделі мәселеге дұрыс көзқарас одақтастар арасындағы байсалды талқылау болады. Анығырақ айтсақ: Гренландияның қауіпсіздігі маңызды және оның маңыздылығы – климаттың өзгеруі Арктиканы өзгерткен сайын арта түседі, - деді Ұлыбритания премьер-министрі.
Ол жаңа теңіз жолдарының ашылуы және Арктикадағы бәсекелестіктің артуы ұжымдық қорғаныс пен инвестицияны күшейтуді талап ететінін және АҚШ бұл күш-жігерде маңызды рөл атқаратынын атап өтті.
- Теңіз жолдары ашылып, стратегиялық бәсекелестік күшейген сайын, Солтүстіктің таулы аймағы көбірек көңіл бөлуді, көбірек инвестиция салуды және күшті ұжымдық қорғанысты қажет етеді. Америка Құрама Штаттары бұл күш-жігерде орталық рөл атқарады. Ал Ұлыбритания НАТО арқылы одақтастарымен бірге толық үлес қосуға дайын, - деді Стармер.
Сонымен қатар АҚШ президенті Дональд Трамптың аралды басып алу ниеті туралы мәлімдемелерге түсінік бере отырып, Премьер-Министр Гренландияның болашақ мәртебесіне қатысты кез келген шешімді тек Гренландия халқы мен Дания Корольдігі қабылдауы керек екенін атап өтті.
– Алайда тұрақты және сенімді халықаралық ынтымақтастық бар болғандықтан, жоққа шығаруға болмайтын қағидалар бар. Сондықтан Гренландияның болашақ мәртебесі туралы кез келген шешім тек Гренландия халқы мен Дания Корольдігіне байланысты. Бұл құқықтың іргесі берік және біз оны қолдаймыз, - деді Премьер-Министр.
Премьер-Министр Данияның сенімді одақтас және НАТО мүшесі ретіндегі рөлін ерекше атап өтіп, күшті одақтар қысымға емес, өзара құрметке негізделгенін атап өтті.
– Дания – Ұлыбритания мен АҚШ-тың жақын одақтасы, соңғы онжылдықта бізбен иық тіресе, соның ішінде нақты адами шығындармен бірге тұрған НАТО-ның мүшесі. Одақтардың тұрақтылығы қысымға емес, құрмет пен серіктестікке негізделгендіктен сақталады, - деді Стармер.
Одақтастар арасындағы қарым-қатынас тақырыбын жалғастыра отырып, Ұлыбритания премьер-министрі АҚШ президентінің Вашингтонның Гренландияға қатысты талаптарын мойындаудан бас тартқаны үшін еуропалық елдерге тариф енгізу туралы қорқытуларына түсінік берді. Ол мұндай шаралар одақ ішінде қабылданбайтынын және қауіпсіздік мәселелерімен ақталмайтынын мәлімдеді.
- Сондықтан мен айтамын: одақтастарға қарсы тариф қолдану мүлдем дұрыс емес. Бұл одақ ішіндегі келіспеушіліктерді шешудің жолы емес. Гренландияның қауіпсіздігін нығайтуға бағытталған күш-жігерді экономикалық қысымды ақтау ретінде ұсыну да пайдасыз, - деді ол.
- Сауда соғысы ешкімнің мүддесіне сай келмейді, ал менің жұмысым әрқашан Ұлыбританияның ұлттық мүддесінде әрекет ету. Сондықтан кеше мен президент Трамппен, еуропалық көшбасшылармен және НАТО-ның бас хатшысымен серіктестікке, фактілерге және өзара құрметке негізделген шешім табу үшін сөйлестім, - деді Стармер.
Сөзінің кіріспе бөлімінде Премьер-Министр Ұлыбритания мен АҚШ одақтастығы Ұлыбританияның қауіпсіздігі мен экономикалық тұрақтылығының кілті болып қала беретінін қайталады.
Прагматикалық тәсіл мен мұқият тексерілген дипломатияның арқасында Лондон автомобиль, металлургия және аэроғарыш сияқты стратегиялық маңызды салаларда қолайлы сауда шарттарын қамтамасыз етті. АҚШ жүз миллиардтаған фунт стерлинг инвестиция салды, ал қорғаныс, ядролық әлеует және барлау саласындағы ынтымақтастық үзілмейді.
Бұған дейін Гренландия мен Дания тұрғындары Трампқа қарсы наразылық білдірген болатын.