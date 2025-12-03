KZ
    13:47, 03 Желтоқсан 2025

    Ұлытау облысында орташа жалақы қанша

    ЖЕЗҚАЗҒАН. KAZINFORM — Биыл Ұлытау облысында жаңа нысандарды құру және жұмыс істеп тұрған нысандарды кеңейту арқылы 2 200 жұмыс орны құрылды және 8 200 адам жұмысқа орналастырылды. Бұл туралы облыс әкімі Дастан Рыспеков есептік кездесуінде айтып берді. 

    айлық
    Фото: Kazinform

    Өңір басшысының айтуынша, жұмыссыздық деңгейі 4,1% болған, бұл жалпы республикалық көрсеткіштен төмен.

    — Биылғы жылдың үшінші тоқсанының қорытындысы бойынша орташа айлық жалақы (515 543 теңгеден 554 277 теңгеге дейін) 7,5%-ға өсті. 10 айдың қорытындысы бойынша атаулы әлеуметтік көмек алушылар отбасы саны 351 отбасыдан 340 отбасыға дейін 3,1%-ға азайды, — деді Дастан Рыспеков елордада Орталық коммуникациялар қызметінде.

    Сондай-ақ, 2025 жылы «Жұмысшы мамандықтар жылы» аясында бірқатар іс-шаралар өткізілді. Оған жұмысшы мамандықтардың абыройын арттыру, кадр даярлау сапасын көтеру, жұмыс берушілермен өзара іс-қимылды кеңейту бағыттары кірген.

    Айта кетейік, Ұлытау облысының бюджеті 30 млрд теңгеге артты.

    Бұған дейін Дастан Рыспеков Жезқазғанда ескі фабрика ғимараты кәсіпкерлерге берілетінін айтқан еді.

    Сондай-ақ, Ұлытау облысы әлеуметтік азық-түлік тауарларының 4 түрі бойынша өзін-өзі қамтамасыз етеді.

    Тегтер:
    Жалақы Бюджет Дастан Рыспеков Қаржы Ұлытау облысы Жұмыспен қамту
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
    Автор
