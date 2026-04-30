Ұлытау облысында темір кен орнын заңсыз сатқан кәсіпкер сотталды
ЖЕЗҚАЗҒАН. KAZINFORM – Бас прокуратура Швейцария инвесторы Люк Ярчик Корнелияға қатысты 3,5 миллиард теңге көлеміндегі алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп, аяқтады.
2016 жылғы қыркүйекте қазақстандық кәсіпкер жалған құжаттарды пайдаланып, швейцариялық инвесторға тиесілі «УК Ринком» ЖШС-нің 80%-дық үлесін 63 миллион теңгеге заңсыз сатқаны анықталды. Аталған кәсіпорын Ұлытау облысында темір кен орнын игерумен айналысқан.
2026 жылғы 27 сәуірдегі сот үкімімен азамат М. Қылмыстық кодекстің 190-бабының 4-бөлімі, 2-тармағы (аса ірі мөлшердегі алаяқтық) бойынша кінәлі деп танылып, қылмыстық жолмен алынған мүлкі тәркіленіп, 6 жыл 8 айға бас бостандығынан айырылды.
Шетелдік инвестордың 3,5 миллиард теңге көлеміндегі азаматтық талабы толық көлемде қанағаттандырылды.
Бас прокуратура тергеп-тексерудің жан-жақты, объективті және сапалы жүргізілуін қамтамасыз етіп, нәтижесінде шетелдік инвестордың бұзылған құқықтары толық қалпына келтірілді.
