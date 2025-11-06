Ұлытау облысының әкімдігі мен Qarmet әлеуметтік әріптестікті нығайтады
ҚАРАЖАЛ. KAZINFORM — Қаражалда Qarmet компаниясының қаржыландыруымен жаңа әлеуметтік бастамалар іске қосылады. Ұлытау облысы әкімдігімен қол қойылған меморандум қаланың инфрақұрылымын жаңғыртып, тұрғындардың өмір сапасын арттыруға бағытталған.
Ұлытау облысы әкімдігі мен «Qarmet» акционерлік қоғамы өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын көздейтін ынтымақтастық және өзара іс-қимыл туралы меморандумға қол қойды. Құжат мемлекет пен бизнестің стратегиялық серіктестігін нығайтып, Қаражал тұрғындарының күнделікті өмірін жақсартуға арналған нақты жобаларды жүзеге асырудың бастауы болды.
Келісім аясында Qarmet 2026–2028 жылдары бірнеше әлеуметтік жобаны қаржыландырады. Компания басым бағыттар ретінде денсаулық сақтау, білім беру, спорт және қалалық инфрақұрылымды дамытуды айқындады. Бұл салалар шағын өнеркәсіптік қалалардың тұрақты дамуының өзегін құрайды.
Бастамалардың бірі — «Балбөбек» балабақшасын күрделі жөндеу. Көп жыл бойы жаңартуды қажет еткен нысан қайта жөндеуден кейін көбірек бүлдіршін қабылдап, балалардың оқуы мен демалуына барынша қолайлы жағдай жасайды.
Маңызды бағыттардың бірі — қалалық коммуналдық қызметтерді жаңарту. «Қалалық коммуналдық шаруашылық» кәсіпорнына жаңа арнайы техника сатып алу жоспарланып отыр. Бұл бастама қаланың санитарлық жағдайын жақсартып, тұрғындарға көрсетілетін қызмет сапасын арттыруға мүмкіндік береді.
Денсаулық сақтау саласы да назардан тыс қалмайды. Qarmet компаниясы Қаражал қалалық ауруханасының дәрігерлері мен медицина қызметкерлеріне ай сайынғы үстемақы төлеуді жоспарлап отыр. Бұл — өңірге білікті мамандарды тартуға, олардың кәсіби дамуына және кадр тұрақтылығын қамтамасыз етуге ықпал ететін маңызды қадам.
Компания сонымен қатар бұқаралық спортты дамыту мен салауатты өмір салтын қалыптастыруға инвестиция салмақ. Qarmet спорттық бастамаларды қолдап, жарыстар ұйымдастыру мен заманауи инфрақұрылым салу арқылы жастарды белсенді өмірге тартуды және қоғам денсаулығын нығайтуды көздейді.
Жергілікті билік өкілдері атап өткендей, өңірлерді кешенді дамыту тек мемлекет пен бизнестің бірлескен еңбегі арқылы мүмкін болады.
Qarmet — өңірдің сенімді серіктесі әрі елдің ірі тау-металлургиялық алыбы. Компания темір кенін өндіруден бастап дайын болат өнімін шығаруға дейінгі толық өндірістік тізбекті қамтиды. Экономикалық көрсеткіштермен қатар, кәсіпорын экологиялық, әлеуметтік және корпоративтік жауапкершілікке де басымдық береді.
Меморандумға қол қою — Qarmet компаниясының әлеуметтік жауапты саясатындағы заңды қадам. Компания өзге де өңірлерде әлеуметтік нысандарды жаңғырту, экологиялық жобаларды жүзеге асыру және абаттандыру бағдарламаларына қатысу арқылы қоғам игілігіне үлес қосып келеді. Мұндай серіктестік билік, бизнес және қоғам арасындағы сенімді қарым-қатынасты нығайтып, өңір дамуына ортақ үлес қосудың тиімді үлгісін қалыптастырады.
Осылайша, Ұлытау облысы әкімдігі мен Qarmet компаниясының бірлескен жобасы Қаражалдың әлеуметтік инфрақұрылымын нығайтып қана қоймай, бизнес пен қоғам арасындағы ұзақмерзімді және тұрақты әріптестіктің жарқын мысалына айналмақ.
Ұлытау облысы әкімдігі мен Qarmet арасындағы меморандум мемлекеттік-жекеменшік әріптестіктің нақты нәтижесін көрсетіп отыр — балабақшаларды жөндеу, дәрігерлерді қолдау, қалалық ортаны дамыту сияқты бастамалар өңірлердің әлеуметтік жауапты әрі орнықты болашағын қалыптастыратын негізге айналып келеді.
Бұған дейін Qarmet Recycling және FST Engineering Co. компаниялары Лисаков қаласында темір кені қалдықтарын қайта өңдеуге арналған бірлескен жобаны жүзеге асыру бойынша алдын ала келісімге қол қойған болатын.