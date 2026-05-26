Ұлытау тұрғыны үй жөндеу кезінде тарихи мылтық тауып алды
АСТАНА. KAZINFORM — Ұлытау облысының тұрғыны сирек кездесетін көне қаруды полицияға тапсырды, деп хабарлайды Polisia.kz.
Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданының полиция бөліміне жергілікті тұрғын хабарласып, сатып алған ескі үйіне жөндеу жұмыстарын жүргізу барысында көне мылтық тауып алғанын хабарлады. Ең бастысы — азамат заң талаптарын сақтап, қауіпті затты дереу полиция қызметкерлеріне тапсырған. Тексеру барысында табылған бұйымның жай ғана қару емес екені анықталды.
— Ол — әлемдік қару-жарақ тарихында ерекше орны бар, әйгілі конструктор Джон Мозес Браунинг жасаған Browning Auto-5 тегіс ұңғылы жартылай автоматты мылтығы болып шықты. Аталған модель 1898 жылы құрастырылып, 1905 жылдан бастап әскери құрылымдар мен құқық қорғау органдарының қолданысына енгізілген. Сонымен қатар бұл қару Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде де кеңінен пайдаланылған. Қазір табылған қаруға қатысты баллистикалық сараптамалар тағайындалды, — дейді тәртіп сақшылары.
Мамандар оның нақты шығарылған уақытын және қандай да бір құқық бұзушылықтарға қатысының бар-жоғын анықтап жатыр.
Полиция қызметкерлері қаруды өз еркімен тапсырған аудан тұрғынына алғыс білдірді. Тәртіп сақшыларының айтуынша, бұл әрекет азаматтың жеке қауіпсіздікке ғана емес, қоғам тыныштығына да бейжай қарамайтынын көрсетеді.
Еске салайық, заңсыз сақталған қару-жарақтарды, оқ-дәрілер мен жарылғыш заттарды өз еркімен полицияға тапсырған азаматтар, егер олардың әрекеттерінде өзге құқық бұзушылық белгілері болмаса, қылмыстық және әкімшілік жауапкершіліктен босатылады. Кейде ескі үйлер өткеннің естелігін ғана емес, тарихи құпияларын да сақтап жатады. Осыған байланысты тәртіп сақшылары тұрғындарды қырағылық танытып, күмәнді заттар табылған жағдайда бірден «102» арнасына хабарласуға шақырады.
Бұдан бұрын азақ батырлары қандай қару-жарақ қолданған
https://kaz.inform.kz/news/kazak-batirlari-kanday-karu-zharak-koldangan-4b828ee2