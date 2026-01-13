Ұлттық ұлан әскери қызметшісі атыс қаруынан жарақат алды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығы хабарлауынша, Ұлттық ұланның бір әскери қызметшісі атыс қаруынан жарақаттанды.
Оқиға 2026 жылғы 13 қаңтарда сағат 15:05 шамасында болған.
5571 әскери бөлімнің оқу полигонында жоспарлы жаттығу аясында атыс өткізілген кезде 2-2025 шақырылымындағы мерзімді әскери қызметші қатардағы Г. қауіпсіздік ережесін бұзып, АК-74 атыс қаруынан өзін-өзі жарақаттап алды. Оқ оның сол жақ аяғының балтырын жаралаған.
— Оқиға орнында оған қажетті медициналық көмек көрсетіліп, кейін шұғыл түрде Қонаев қалалық ауруханасына жеткізілді. Әскери қызметшінің жағдайы қанағаттанарлық, өмірлік маңызды ағзалары зақымданбаған, — делінген хабарламада.
Оқиғаның себептері мен мән-жайлары анықталып, қызметтік тексеру жүргізіліп жатыр.
Еске салайық, бұған дейін Шымкентте сарбаздың қайтыс болуына қатысты қылмыстық іс қозғалғанын хабарлағанбыз.