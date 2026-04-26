Урсула фон дер Ляйен АҚШ-тағы Трампқа қарсы қарулы шабуыл туралы пікір білдірді
АСТАНА. KAZINFORM – Еуропалық комиссия төрағасы Урсула фон дер Ляйен әлеуметтік желіде АҚШ президенті Дональд Трамп пен оның жұбайы Мелания Трамптың, сондай-ақ Ақ үй тілшілерінің кешкі асына қатысушылардың барлығының аман-есен екенін білгенде жеңілдеп қалғанын жазды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Брюссельдегі тілшісі.
– Саясатта зорлық-зомбылыққа ешқашан орын жоқ. Қонақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз еткен полиция мен құтқарушылардың жедел әрекеті үшін алғыс айтамын, - деп атап өтті У.Лейен.
Франция президенті Эммануэль Макрон да Ақ үй басшысына қолдау білдірді.
– Кеше түнде АҚШ президентіне қарсы жасалған қарулы шабуылға жол беруге болмайды. Демократияда зорлық-зомбылыққа орын жоқ. Мен Дональд Трампты толық қолдайтынымды білдіремін, - деп жазды Франция басшысы.
АҚШ-та қарулы адам Трамп әкімшілігінің мүшелерін нысанаға алғаны белгілі болды. Күдікті – 31 жастағы Калифорния тұрғыны Коул Аллен. Колумбия округі полициясы бастығының міндетін атқарушы Джефф Кэрроллдың айтуынша, ер адам баспасөз кеші өтіп жатқан Вашингтон Хилтон қонақүйінде қонақ болған. Оның тіркелу уақыты белгісіз.
Ұсталған адам құқық қорғау органдарына Ақ үй қызметкерлерін атып тастауды жоспарлағанын айтқан. Атыс 25 сәуір күні кешке Ақ үй тілшілер қауымдастығы кешкі ас кезінде болған.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, қарулы адам шолақ мылтықпен, тапаншамен және бірнеше пышақпен қаруланған. Ол жалғыз әрекет етті және банкет залының кіре берісіне жақын жерде кем дегенде 5-8 рет оқ атты. АҚШ президенті мен оның әйелі Мелания Трамп эвакуацияланды. Құпиялық қызмет агенті жарақат алды — оқ оның сауытына тиді; агенттің өміріне қауіп төніп тұрған жоқ.
Коул Аллен 27 сәуірде федералды сотқа шығады. Колумбия округінің АҚШ прокуроры Жанин Пирроның хабарлауынша, оған атыс қаруын қолдану және офицерге шабуыл жасау бойынша айып тағылмақ. Тергеу барысында қосымша айыптар қосылуы мүмкін.
Бұдан бұрын АҚШ президенті Ақ үй тілшілер қауымдастығының қабылдауынан эвакуацияланғанын жазған едік. Көп өтпей Трамп қарулы адамның ұсталғанын жариялап, кешкі асты жалғастыруды ұсынды.