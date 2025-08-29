US Open: Анна Данилина жұптық сында екінші айналымға жолдама алды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның жұптық сындағы бірінші ракеткасы Анна Данилина АҚШ ашық чемпионатын жеңіспен бастады.
«Үлкен дулыға» турнирінің 9-ракеткалары болып тіркелген А.Данилина – сербиялық Александра Крунич алғашқы айналымда хорватиялық Антония Рузич – нидерландылық Бибиана Схоофспен шеберлік байқасты.
Бірінші партияда Данилина – Крунич 6:1 есебімен айқын басымдылық танытты.
Екінші сет те дәл осындай есеппен аяқталды – 6:1.
Бір сағат 3 минутқа созылған бәсекеде қазақстандық-сербиялық жұп 1 эйспен бірге 10 брейк-пойнттың тең жартысын құр жіберген жоқ. Рузич – Схоофс 3 брейк-пойнтты пайдалана алмады.
Анна Данилина – Александра Круничтің келесі қарсыластары кейін анықталады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Александр Бубликтің АҚШ ашық чемпионатының үшінші айналымына өткенін жазған едік.
Елена Рыбакина АҚШ чемпионын ойсырата ұтып, төртінші айналымға шықты.