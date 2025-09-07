KZ
    04:18, 07 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Ұшқыштар сәбиді Қызылордаға ұшақпен жеткізді

    АСТАНА. KAZINFORM – ТЖМ «Қазавиақұтқару» ұшқыштары жаңа туылған сәбиді ауруханаға жеткізді.

    ұшақ
    Фото: ҚР ТЖМ

    ҚР ТЖМ әуе кемесінің экипажы Қармақшы ауданы Төретам елді мекенінен Қызылорда қаласына жаңа туылған сәбиді эвакуациялауды жедел орындады.

    сәби
    Фото: ҚР ТЖМ

    Жаңа туылған сәбиді шұғыл ауруханаға жеткізу қажет болды.

    Медициналық бригаданың және ұшқыштар Назель Нұрғалиева мен Бейсенғали Тоғызбаевтың үйлесімді жұмысының арқасында жаңа туылған сәби медициналық мекемеге қауіпсіз әрі жылдам жеткізілді, онда оған қажетті көмек көрсетілді.

    Айта кетейік, Павлодарда дәрігерлер жарақатпен түскен сәбилер туралы деректерді полицияға бере бастады.

     

    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
