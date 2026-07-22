Валат Мусаев қозғалмалы нысанаға оқ отудан жасөспірімдер арасында әлем чемпионы атанды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан құрамасы Таллинде (Эстония) өтіп жатқан қозғалмалы нысанаға оқу атудан әлем чемпионатында жүлдеге ие болды.
Турнир аясында Қазақстан жасөспірімдер құрамасының өкілі Валат Мусаев алтын медаль жеңіп алды.
Отандасымыз 10 метрден қозғалмалы нысанаға оқ атудан (аралас жаттығу) үздік нәтиже көрсетті.
Ал Оңтүстік Корея өкілі Чэхён Бэ екінші орын алса, финляндиялық Уильям Эрик Вилькман үздік үштікті түйіндеді.
Айта кетейік, әлем чемпионаты 26 шілдеде аяқталады.
Еске салайық, бұған дейін қазақстандық жүзушілер Азия чемпионатында 16 медаль жеңіп алғанын хабарлағанбыз.