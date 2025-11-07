VI Ислам ынтымақтастығы ойындары: Мемлекеттік ту көтеру рәсімі өтті
АСТАНА. KAZINFORM – Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында VI Ислам ынтымақтастығы ойындары аясында спортшылар қалашығында Мемлекеттік ту көтеру рәсімі өтті. Бұл туралы Спортты дамыту дирекциясы хабарлады.
Қазақстаннан келген спортшылардың алғашқы легі қалашыққа орналасып, жатын орындарымен танысты.
Айта кетерлігі, 7-21 қараша аралығында Сауд Арабиясының астанасы Эр-Рияд қаласында өтетін айтулы бәсекеде әлемнің 57 елінен 3000-нан астам спортшылар бақ сынайды.
Қазақстаннан 98 отандасымыз 15 спорт түрінен жүлдеге талас жүргізеді.
