    09:48, 07 Қараша 2025 | GMT +5

    VI Ислам ынтымақтастығы ойындары: Мемлекеттік ту көтеру рәсімі өтті

    АСТАНА. KAZINFORM – Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында VI Ислам ынтымақтастығы ойындары аясында спортшылар қалашығында Мемлекеттік ту көтеру рәсімі өтті. Бұл туралы Спортты дамыту дирекциясы хабарлады.

    ынтамақтастығы ойыны
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Қазақстаннан келген спортшылардың алғашқы легі қалашыққа орналасып, жатын орындарымен танысты.

    Ислам ынтымақтастығы ойындары
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Айта кетерлігі, 7-21 қараша аралығында Сауд Арабиясының астанасы Эр-Рияд қаласында өтетін айтулы бәсекеде әлемнің 57 елінен 3000-нан астам спортшылар бақ сынайды.

    Ислам ынтымақтастығы ойындары
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Қазақстаннан 98 отандасымыз 15 спорт түрінен жүлдеге талас жүргізеді.

    Ислам ынтымақтастығы ойындары
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Ислам ынтымақтастығы ойындарында кімдерге сенім артатынымызды жазған едік.

    Ислам ынтымақтастығы ойындары
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Алты қазақстандық балуан Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтетін Ислам ынтымақтастығы ойындарында ел намысын қорғайды.

    Ислам ынтымақтастығы ойындарында каратэден Қазақстан намысын қорғайтын спортшылар белгілі болды.

     

