Юлия Путинцева Румыниядағы турнирдің ширек финалына өтті
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның екінші, әлемнің 82-ракеткасы Юлия Путинцева Яссы (Румыния) WTA 250 турнирінің ширек финалына жолдама алды.
Жарыстың 9-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші екінші айналымда рейтингіде 118-орындағы армениялық Алина Чараеваны сынап көрді.
Бірінші сетте Путинцева қос бірдей брейкке қол жеткізді – 6:3. Екінші партияда алдымен Чараева 2:0 есебімен алға кетті. Дегенмен Юлия қарымта қайыра алды – 6:3.
Бір сағат 37 минутқа созылған бәсекеде Путинцева 3 эйспен бірге 9 брейк-пойнттың төртеуін құр жіберген жоқ. Чараева 1 эйс, 1 брейкпен (4 брейк-пойнт) шектелді.
Юлия Путинцева жартылай финалға шығу үшін әлемнің 97-ракеткасы, мысырлық Маяр Шериф немесе рейтингіде 100-сатыдағы испаниялық Кайтлин Кеведоның қай жеңгенімен таласады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Юлия Путинцеваның Румыниядағы жарысты жеңіспен бастағанын жазған едік. Сондай-ақ Александр Шевченко Швейцариядағы турнирде қарсыласын камбэкпен ұтты.